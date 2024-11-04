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Смело ставьте на праздничный стол: шеф-повар показал, как приготовить буженину, которая заменит все колбасы (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Это мясо получается очень сочным
Это мясо получается очень сочным. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт праздничного блюда

Праздничные закуски – это то, что можно внести и в ежедневное меню. К примеру, мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с сухариками. Теперь делимся рецептом аппетитной и сочной буженины из свинины.

Как приготовить буженину быстро, просто и вкусно в видео на своем ютуб-канале рассказал шеф-повар Андрей Клюс. Это мясо станет украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Свиная шейка — 2 кг
  • Апельсин – 1 шт. (цедра и сок)
  • Мед — 50 г
  • Соевый соус — 50 мл
  • Соус Востершир — 20 мл
  • Тимьян сушеный — 1 ч. л.
  • Горчица зерновая – 2 ст. л.
  • Горчица дижонская – 2 ст. л.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Оливковое масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

  1. Свиную шейку тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Сделайте в мясе глубокие надрезы ножом и вставьте туда дольки чеснока.
  2. Смешайте в миске цедру апельсина, сок апельсина, мед, соевый соус, соус Востершир, оба вида горчицы, измельченный чеснок, соль и перец. Полученным маринадом тщательно натереть свинину со всех сторон. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике не менее 4 часов, а лучше на ночь.
  3. Утром разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выложите маринованную свинину в форму для запекания, смазанную оливковым маслом.
  4. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку. Запекайте в течение 1,5-2 часов. За 30 минут до готовности снимите фольгу, чтобы образовалась аппетитная корочка. Достаньте готовую буженину из духовки и дайте ей немного отдохнуть перед вырезкой.

Нарежьте буженину на порционные куски и подавайте с любимым гарниром, например картофельным пюре. Кстати, мы рассказывали, как приготовить его особенно удачно.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Праздничный стол #Андрей Клюс