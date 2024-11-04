Смело ставьте на праздничный стол: шеф-повар показал, как приготовить буженину, которая заменит все колбасы (видео)

Прекрасный рецепт праздничного блюда

Праздничные закуски – это то, что можно внести и в ежедневное меню. К примеру, мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с сухариками. Теперь делимся рецептом аппетитной и сочной буженины из свинины.

Как приготовить буженину быстро, просто и вкусно в видео на своем ютуб-канале рассказал шеф-повар Андрей Клюс. Это мясо станет украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты:

Свиная шейка — 2 кг

Апельсин – 1 шт. (цедра и сок)

Мед — 50 г

Соевый соус — 50 мл

Соус Востершир — 20 мл

Тимьян сушеный — 1 ч. л.

Горчица зерновая – 2 ст. л.

Горчица дижонская – 2 ст. л.

Чеснок — 3-4 зубчика

Соль, черный перец — по вкусу

Оливковое масло – для смазывания формы

Способ приготовления:

Свиную шейку тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Сделайте в мясе глубокие надрезы ножом и вставьте туда дольки чеснока. Смешайте в миске цедру апельсина, сок апельсина, мед, соевый соус, соус Востершир, оба вида горчицы, измельченный чеснок, соль и перец. Полученным маринадом тщательно натереть свинину со всех сторон. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике не менее 4 часов, а лучше на ночь. Утром разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выложите маринованную свинину в форму для запекания, смазанную оливковым маслом. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку. Запекайте в течение 1,5-2 часов. За 30 минут до готовности снимите фольгу, чтобы образовалась аппетитная корочка. Достаньте готовую буженину из духовки и дайте ей немного отдохнуть перед вырезкой.

Нарежьте буженину на порционные куски и подавайте с любимым гарниром, например картофельным пюре. Кстати, мы рассказывали, как приготовить его особенно удачно.