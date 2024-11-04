Смело ставьте на праздничный стол: шеф-повар показал, как приготовить буженину, которая заменит все колбасы (видео)
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Прекрасный рецепт праздничного блюда
Праздничные закуски – это то, что можно внести и в ежедневное меню. К примеру, мы рассказывали, как приготовить вкусный салат с сухариками. Теперь делимся рецептом аппетитной и сочной буженины из свинины.
Как приготовить буженину быстро, просто и вкусно в видео на своем ютуб-канале рассказал шеф-повар Андрей Клюс. Это мясо станет украшением любого праздничного стола.
Ингредиенты:
- Свиная шейка — 2 кг
- Апельсин – 1 шт. (цедра и сок)
- Мед — 50 г
- Соевый соус — 50 мл
- Соус Востершир — 20 мл
- Тимьян сушеный — 1 ч. л.
- Горчица зерновая – 2 ст. л.
- Горчица дижонская – 2 ст. л.
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Соль, черный перец — по вкусу
- Оливковое масло – для смазывания формы
Способ приготовления:
- Свиную шейку тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Сделайте в мясе глубокие надрезы ножом и вставьте туда дольки чеснока.
- Смешайте в миске цедру апельсина, сок апельсина, мед, соевый соус, соус Востершир, оба вида горчицы, измельченный чеснок, соль и перец. Полученным маринадом тщательно натереть свинину со всех сторон. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике не менее 4 часов, а лучше на ночь.
- Утром разогрейте духовой шкаф до 180°C. Выложите маринованную свинину в форму для запекания, смазанную оливковым маслом.
- Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку. Запекайте в течение 1,5-2 часов. За 30 минут до готовности снимите фольгу, чтобы образовалась аппетитная корочка. Достаньте готовую буженину из духовки и дайте ей немного отдохнуть перед вырезкой.
Нарежьте буженину на порционные куски и подавайте с любимым гарниром, например картофельным пюре. Кстати, мы рассказывали, как приготовить его особенно удачно.