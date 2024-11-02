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Дуже смачний салат на свято замість "Олів'є": готується всього п'ять хвилин (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитна закуска — ситно та смачно
Апетитна закуска — ситно та смачно. Фото shuba.life

Цей салатик точно варто приготувати

Для багатьох людей фаворитом осінньо-зимових застіль є "Олів’є". Ми розповідали, як приготувати його смачний "сільський" варіант. Тепер ділимось рецептом апетитного салату, який цілком може замінити класику.

Це закуска з копченою куркою та сухариками. Салат виходить ситним, яскравим, ще й готується за кілька хвилин, адже не потрібно нічого відварювати — лише швиденько нарізати та викласти на тарілку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком iriska_dimitrova.

Інгредієнти:

  • айсберг/пекінська капуста/листя салату — пучок
  • огірки — 1-2 шт
  • помідори — 1-2 шт
  • копчене куряче філе — 1 шт
  • сир — до смаку
  • майонез — для заправки
  • сухарики — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Зелений салат, огірки та помідори ретельно миємо. Просушуємо на паперових рушниках.
  2. М’ясо нарізаємо невеликим кубиком. Такими ж приблизно за розміром шматочками нарізаємо сир, помідори та огірки.
  3. Салат теж нарізаємо або рвемо руками — кому як більше подобається. Все нарізане перемішуємо та заправляємо майонезом.
  4. Перед самою подачею салат перекладаємо в миску. Зверху посипаємо сухариками теж перед тим, як подавати — інакше сухарики розмокнуть в майонезі.

Виходить дуже просто і надзвичайно смачно. Також ми ділились рецептом цікавого салату "Чоловічі сльози".

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Салат #Закуска