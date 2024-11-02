Дуже смачний салат на свято замість "Олів'є": готується всього п'ять хвилин (відео)

Цей салатик точно варто приготувати

Для багатьох людей фаворитом осінньо-зимових застіль є "Олів’є". Ми розповідали, як приготувати його смачний "сільський" варіант. Тепер ділимось рецептом апетитного салату, який цілком може замінити класику.

Це закуска з копченою куркою та сухариками. Салат виходить ситним, яскравим, ще й готується за кілька хвилин, адже не потрібно нічого відварювати — лише швиденько нарізати та викласти на тарілку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком iriska_dimitrova.

Інгредієнти:

айсберг/пекінська капуста/листя салату — пучок

огірки — 1-2 шт

помідори — 1-2 шт

копчене куряче філе — 1 шт

сир — до смаку

майонез — для заправки

сухарики — до смаку

Спосіб приготування:

Зелений салат, огірки та помідори ретельно миємо. Просушуємо на паперових рушниках. М’ясо нарізаємо невеликим кубиком. Такими ж приблизно за розміром шматочками нарізаємо сир, помідори та огірки. Салат теж нарізаємо або рвемо руками — кому як більше подобається. Все нарізане перемішуємо та заправляємо майонезом. Перед самою подачею салат перекладаємо в миску. Зверху посипаємо сухариками теж перед тим, як подавати — інакше сухарики розмокнуть в майонезі.

Виходить дуже просто і надзвичайно смачно. Також ми ділились рецептом цікавого салату "Чоловічі сльози".