Діти будуть у захваті: цей десерт з двох інгредієнтів дуже дешевий і дуже смачний (відео)

Апетитне суфле з двох інгредієнтів

Домашні солодощі не обов’язково потребують випічки. Тому, якщо вам лінь вмикати духовку та готувати медовий пиріг, зверніть свою увагу на наступний десерт.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Інна Ключник. Це чудовий десерт на кожен день — смачний, солодкий, з дуже ніжною текстурою. А ще — доволі дешевий, адже не потребує нічого, крім соку та манки.

Інгредієнти:

Фруктовий сік — 1 л

Манна крупа — 100 г

Спосіб приготування:

Сік виливаємо в каструлю. Додаємо у холодний сік манку та перемішуємо. Ставимо на вогонь каструлю. Постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Після закипання варимо, перемішуючи, три хвилини та знімаємо з вогню. Ми отримуємо ароматну фруктову манку. Переливаємо її у велику миску або іншу ємність, яка підходить для збивання. Охолоджуємо до кімнатної температури. Під час охолодження краще час від часу перемішувати манку. Коли вона охолоне до кімнатної температури, збиваємо міксером на високих обертах. Збиваємо до пишної світлої маси. Залишилось перекласти мус в порційні мисочки, склянки або креманки. Залишаємо його в холодильнику до повного застигання.

Виходить дуже смачно, а ще — дешево. Можна перед подачею прикрасити його кокосовою стружкою, шоколадом, ягодами тощо. Також ми розповідали, як приготувати смачні ліниві вареники.