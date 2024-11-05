Дети будут в восторге: этот десерт из двух ингредиентов очень дешевый и вкусный (видео)
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Аппетитное суфле из двух ингредиентов
Домашние сладости не обязательно нуждаются в выпечке. Поэтому, если вам лень включать духовку и готовить медовый пирог, обратите внимание на следующий десерт.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Инна Ключник. Это отличный десерт на каждый день – вкусный, сладкий, с очень нежной текстурой. А еще довольно дешевый, ведь не требует ничего, кроме сока и манки.
Ингредиенты:
- Фруктовый сок – 1 л
- Манная крупа — 100 г
Способ приготовления:
- Сок выливаем в кастрюлю. Добавляем в холодный сок манку и перемешиваем.
- Ставим на огонь кастрюлю. Постоянно помешивая, доводим до кипения. После закипания варим, перемешивая, три минуты и снимаем с огня.
- Мы получаем ароматную фруктовую манку. Переливаем ее в большую миску или другую емкость, подходящую для взбивания. Охлаждаем до комнатной температуры.
- Во время охлаждения лучше время от времени перемешивать манку. Когда она охладится до комнатной температуры, взбиваем миксером на высоких оборотах. Взбиваем до пышной светлой массы.
- Осталось переложить мусс в порционные мисочки, стаканы или креманки. Оставляем его в холодильнике до полного застывания.
Выходит очень вкусно, а еще – дешево. Можно перед подачей украсить его кокосовой стружкой, шоколадом, ягодами. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные ленивые вареники.