Дети будут в восторге: этот десерт из двух ингредиентов очень дешевый и вкусный (видео)

Аппетитное суфле из двух ингредиентов

Домашние сладости не обязательно нуждаются в выпечке. Поэтому, если вам лень включать духовку и готовить медовый пирог, обратите внимание на следующий десерт.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша Инна Ключник. Это отличный десерт на каждый день – вкусный, сладкий, с очень нежной текстурой. А еще довольно дешевый, ведь не требует ничего, кроме сока и манки.

Ингредиенты:

Фруктовый сок – 1 л

Манная крупа — 100 г

Способ приготовления:

Сок выливаем в кастрюлю. Добавляем в холодный сок манку и перемешиваем. Ставим на огонь кастрюлю. Постоянно помешивая, доводим до кипения. После закипания варим, перемешивая, три минуты и снимаем с огня. Мы получаем ароматную фруктовую манку. Переливаем ее в большую миску или другую емкость, подходящую для взбивания. Охлаждаем до комнатной температуры. Во время охлаждения лучше время от времени перемешивать манку. Когда она охладится до комнатной температуры, взбиваем миксером на высоких оборотах. Взбиваем до пышной светлой массы. Осталось переложить мусс в порционные мисочки, стаканы или креманки. Оставляем его в холодильнике до полного застывания.

Выходит очень вкусно, а еще – дешево. Можно перед подачей украсить его кокосовой стружкой, шоколадом, ягодами. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные ленивые вареники.