У такому вигляді печінку їстимуть всі: як приготувати з неї котлети (відео)
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Вийде у всіх
Печінка є корисним, бюджетним та смачним продуктом. Дехто обожнює цей субпродукт, особливо смаженою з содою, що робить його надзвичайно ніжним. А хтось — навпаки не любить через специфічний смак та аромат.
Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати печінку так, щоб її їли всі. Авторка рецепта на своєму Instagram-каналі "valya__saenko" радить зробити з печінки котлети.
Як приготувати смачні печінкові котлети
Інгредієнти:
- печінка куряча – 0,5 кг;
- яйце – 1 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 3 зуб.;
- сіль;
- перець;
- борошно – 4-5 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Приготувати засмажку, нарізавши цибулю дрібними кубиками, а моркву натерши на дрібній тертці.
2.Обсмажити овочі в олії до золотистості.
3.Курячу печінку дрібно нарізати та промити від жовтих прожилок.
4.Додати до печінки яйце, сіль та перець, дві ложки сметани, часник та борошно, перемішати.
5.Викласти 1 столову ложку суміші на пательню, розігріту з олією, та перевірити чи котлети тримають форму. За потреби додати до основної маси ще 1 столову ложку борошна та перемішати.
6.Смажити котлети на маленькому вогні з обох сторін під кришкою.