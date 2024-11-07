У такому вигляді печінку їстимуть всі: як приготувати з неї котлети (відео)

Вийде у всіх

Печінка є корисним, бюджетним та смачним продуктом. Дехто обожнює цей субпродукт, особливо смаженою з содою, що робить його надзвичайно ніжним. А хтось — навпаки не любить через специфічний смак та аромат.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як приготувати печінку так, щоб її їли всі. Авторка рецепта на своєму Instagram-каналі "valya__saenko" радить зробити з печінки котлети.

Як приготувати смачні печінкові котлети

Інгредієнти:

печінка куряча – 0,5 кг;

яйце – 1 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 3 зуб.;

сіль;

перець;

борошно – 4-5 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Приготувати засмажку, нарізавши цибулю дрібними кубиками, а моркву натерши на дрібній тертці.

2.Обсмажити овочі в олії до золотистості.

3.Курячу печінку дрібно нарізати та промити від жовтих прожилок.

4.Додати до печінки яйце, сіль та перець, дві ложки сметани, часник та борошно, перемішати.

5.Викласти 1 столову ложку суміші на пательню, розігріту з олією, та перевірити чи котлети тримають форму. За потреби додати до основної маси ще 1 столову ложку борошна та перемішати.

6.Смажити котлети на маленькому вогні з обох сторін під кришкою.