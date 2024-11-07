В таком виде печень будут есть все: как приготовить из нее котлеты (видео)
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Выйдет у всех
Печень является полезным, бюджетным и вкусным продуктом. Некоторые обожают этот субпродукт, особенно жареный с содой, что делает его очень нежным. А кто-то наоборот не любит из-за специфического вкуса и аромата.
Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить печень так, чтобы ее все ели. Автор рецепта на своем Instagram-канале "valya__saenko" советует сделать из печени котлеты.
Как приготовить вкусные печеночные котлеты
Ингредиенты:
- печень куриная – 0,5 кг;
- яйцо – 1 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 3 зуб.;
- соль;
- перец;
- мука – 4-5 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Приготовить зажарку, нарезав лук мелкими кубиками, а морковь натерев на мелкой терке.
2.Обжарить овощи в масле до золотистости.
3.Куриную печень мелко нарезать и промыть от желтых прожилок.
4.Добавить к печени яйцо, соль и перец, две ложки сметаны, чеснок и муку, перемешать.
5. Выложить 1 столовую ложку смеси на сковороду, разогретую с маслом, и проверить, держат ли котлеты форму. При необходимости добавить в основную массу еще 1 столовую ложку муки и перемешать.
6. Жарить котлеты на маленьком огне с обеих сторон под крышкой.