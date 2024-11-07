В таком виде печень будут есть все: как приготовить из нее котлеты (видео)

Выйдет у всех

Печень является полезным, бюджетным и вкусным продуктом. Некоторые обожают этот субпродукт, особенно жареный с содой, что делает его очень нежным. А кто-то наоборот не любит из-за специфического вкуса и аромата.

Сегодня мы хотим рассказать, как приготовить печень так, чтобы ее все ели. Автор рецепта на своем Instagram-канале "valya__saenko" советует сделать из печени котлеты.

Как приготовить вкусные печеночные котлеты

Ингредиенты:

печень куриная – 0,5 кг;

яйцо – 1 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок – 3 зуб.;

соль;

перец;

мука – 4-5 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Приготовить зажарку, нарезав лук мелкими кубиками, а морковь натерев на мелкой терке.

2.Обжарить овощи в масле до золотистости.

3.Куриную печень мелко нарезать и промыть от желтых прожилок.

4.Добавить к печени яйцо, соль и перец, две ложки сметаны, чеснок и муку, перемешать.

5. Выложить 1 столовую ложку смеси на сковороду, разогретую с маслом, и проверить, держат ли котлеты форму. При необходимости добавить в основную массу еще 1 столовую ложку муки и перемешать.

6. Жарить котлеты на маленьком огне с обеих сторон под крышкой.