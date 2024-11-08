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Смачніше, ніж вінегрет: цей салат з буряків можна подати навіть до святкового столу

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Просто та смачно
Просто та смачно. Фото zira.uz

Приготуєте на раз-два

Салати з буряка, на кшталт вінегрету чи "Шуби" є популярними осінніми стравами. Буряк також запікають просто так чи готують інші різноманітні закуски.

Сьогодні ми хочемо запропонувати салат з буряком та фетою. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "andriana_benyukh".

Як приготувати салат з буряком та фетою

Інгредієнти:

  • рукола, можна використовувати мікс салату;
  • фета;
  • печений або відварений буряк;
  • насіння кунжуту або волоський горіх;

Інгредієнти для заправки:

  • олія – 20 мл;
  • соєвий соус – 20 мл;
  • лимонний сік або бальзамічний оцет – 10 мл;
  • сіль, перець;

Спосіб приготування:

  1. Якщо використовуються горіхи, то їх потрібно трохи просмажити.
  2. Буряк нарізати.
  3. На тарілку викласти руколлу, буряк і фету.
  4. Посипати насінням кунжуту.
  5. Полити заправкою.
Теги:
#Салат #Вінегрет #Готуємо вдома