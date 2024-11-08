Смачніше, ніж вінегрет: цей салат з буряків можна подати навіть до святкового столу

Приготуєте на раз-два

Салати з буряка, на кшталт вінегрету чи "Шуби" є популярними осінніми стравами. Буряк також запікають просто так чи готують інші різноманітні закуски.

Сьогодні ми хочемо запропонувати салат з буряком та фетою. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "andriana_benyukh".

Як приготувати салат з буряком та фетою

Інгредієнти:

рукола, можна використовувати мікс салату;

фета;

печений або відварений буряк;

насіння кунжуту або волоський горіх;

Інгредієнти для заправки:

олія – 20 мл;

соєвий соус – 20 мл;

лимонний сік або бальзамічний оцет – 10 мл;

сіль, перець;

Спосіб приготування: