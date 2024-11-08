Смачніше, ніж вінегрет: цей салат з буряків можна подати навіть до святкового столу
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Приготуєте на раз-два
Салати з буряка, на кшталт вінегрету чи "Шуби" є популярними осінніми стравами. Буряк також запікають просто так чи готують інші різноманітні закуски.
Сьогодні ми хочемо запропонувати салат з буряком та фетою. А рецепт опублікували на Instagram-сторінці "andriana_benyukh".
Як приготувати салат з буряком та фетою
Інгредієнти:
- рукола, можна використовувати мікс салату;
- фета;
- печений або відварений буряк;
- насіння кунжуту або волоський горіх;
Інгредієнти для заправки:
- олія – 20 мл;
- соєвий соус – 20 мл;
- лимонний сік або бальзамічний оцет – 10 мл;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
- Якщо використовуються горіхи, то їх потрібно трохи просмажити.
- Буряк нарізати.
- На тарілку викласти руколлу, буряк і фету.
- Посипати насінням кунжуту.
- Полити заправкою.