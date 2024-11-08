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Вкуснее, чем винегрет: этот салат из свеклы можно подать даже к праздничному столу

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Просто и вкусно
Просто и вкусно. Фото zira.uz

Приготовите на раз-два

Салаты из свеклы, типа винегрета или "Шубы" являются популярными осенними блюдами. Свеклу также запекают просто так или готовят другие разные закуски.

Сегодня мы хотим предложить салат со свеклой и фетой. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "andriana_benyukh".

Как приготовить салат со свеклой и фетой

Ингредиенты:

  • руккола, можно использовать микс салата;
  • фета;
  • печеная или отварная свекла;
  • семена кунжута или грецкий орех;

Ингредиенты для заправки:

  • масло – 20 мл;
  • соевый соус – 20 мл;
  • лимонный сок или бальзамический уксус – 10 мл;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

  1. Если используются орехи, то их нужно немного прожарить.
  2. Свеклу порезать.
  3. На тарелку выложить руколлу, свеклу и фету.
  4. Посыпать семенами кунжута.
  5. Полить заправкой.
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#Салат #Винегрет #Готовим дома