Вкуснее, чем винегрет: этот салат из свеклы можно подать даже к праздничному столу
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Приготовите на раз-два
Салаты из свеклы, типа винегрета или "Шубы" являются популярными осенними блюдами. Свеклу также запекают просто так или готовят другие разные закуски.
Сегодня мы хотим предложить салат со свеклой и фетой. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "andriana_benyukh".
Как приготовить салат со свеклой и фетой
Ингредиенты:
- руккола, можно использовать микс салата;
- фета;
- печеная или отварная свекла;
- семена кунжута или грецкий орех;
Ингредиенты для заправки:
- масло – 20 мл;
- соевый соус – 20 мл;
- лимонный сок или бальзамический уксус – 10 мл;
- соль, перец;
Способ приготовления:
- Если используются орехи, то их нужно немного прожарить.
- Свеклу порезать.
- На тарелку выложить руколлу, свеклу и фету.
- Посыпать семенами кунжута.
- Полить заправкой.