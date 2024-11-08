Вкуснее, чем винегрет: этот салат из свеклы можно подать даже к праздничному столу

Приготовите на раз-два

Салаты из свеклы, типа винегрета или "Шубы" являются популярными осенними блюдами. Свеклу также запекают просто так или готовят другие разные закуски.

Сегодня мы хотим предложить салат со свеклой и фетой. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "andriana_benyukh".

Как приготовить салат со свеклой и фетой

Ингредиенты:

руккола, можно использовать микс салата;

фета;

печеная или отварная свекла;

семена кунжута или грецкий орех;

Ингредиенты для заправки:

масло – 20 мл;

соевый соус – 20 мл;

лимонный сок или бальзамический уксус – 10 мл;

соль, перец;

Способ приготовления: