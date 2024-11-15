Раз-два і готово: цей м'ясний пиріг готується швидко, а з'їдається разом з тарілкою (відео)
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Готується простіше, ніж здається на перший погляд
З цибулі можна приготувати не лише знаменитий французький суп, але й ситний м'ясний пиріг. Це ситний обід, якого вистачить для всієї родини. Основа — просте пісочне тісто, доповнене соковитою начинкою.
Ідея рецепта м'ясного пирога з цибулею опублікована на Instagram-сторінці "fasting marafon". У цій випічці цибуля не гірчить, а стає ніжною та злегка солодкою.
Як приготувати м'ясний пиріг
Інгредієнти:
- сметана – 100 г;
- масло вершкове – 100 г;
- борошно – 200 г;
- сіль – за смаком;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
Інгредієнти для начинки:
- цибуля – 400-500 г;
- філе куряче – 1 шт.;
- яйця курячі – 3 шт.;
- сир напівтвердий – 200 г;
- сметана – 1 ст. л.;
- сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
1.Розтопити вершкове масло.
2.Додати сметану, сіль, борошно з розпушувачем і соду.
3.Замісити тісто, залишити на декілька хвилин.
4.Тим часом приготувати начинку: змішати яйця, тертий сир, сметану, сіль і обсмажену цибулю з м’ясом.
5.Тісто викласти на дно форми для запікання, формуючи бортики.
6.Всередину викласти начинку.
7.Відправити в духовку на 35-40 хвилин за температури 180 градусів.