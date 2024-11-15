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Раз-два і готово: цей м'ясний пиріг готується швидко, а з'їдається разом з тарілкою (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Апетитний, рум'яний, ситний та дуже смачний
Апетитний, рум'яний, ситний та дуже смачний. Фото ru.freepik.com

Готується простіше, ніж здається на перший погляд

З цибулі можна приготувати не лише знаменитий французький суп, але й ситний м'ясний пиріг. Це ситний обід, якого вистачить для всієї родини. Основа — просте пісочне тісто, доповнене соковитою начинкою.

Ідея рецепта м'ясного пирога з цибулею опублікована на Instagram-сторінці "fasting marafon". У цій випічці цибуля не гірчить, а стає ніжною та злегка солодкою.

Як приготувати м'ясний пиріг

Інгредієнти:

  • сметана – 100 г;
  • масло вершкове – 100 г;
  • борошно – 200 г;
  • сіль – за смаком;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • сода – 0,5 ч. л.;

Інгредієнти для начинки:

  • цибуля – 400-500 г;
  • філе куряче – 1 шт.;
  • яйця курячі – 3 шт.;
  • сир напівтвердий – 200 г;
  • сметана – 1 ст. л.;
  • сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

1.Розтопити вершкове масло.

2.Додати сметану, сіль, борошно з розпушувачем і соду.

3.Замісити тісто, залишити на декілька хвилин.

4.Тим часом приготувати начинку: змішати яйця, тертий сир, сметану, сіль і обсмажену цибулю з м’ясом.

5.Тісто викласти на дно форми для запікання, формуючи бортики.

6.Всередину викласти начинку.

7.Відправити в духовку на 35-40 хвилин за температури 180 градусів.

Теги:
#М'ясо #Випічка #Готуємо вдома #Пиріг