Раз-два и готово: этот мясной пирог готовится быстро, а съедается вместе с тарелкой (видео)
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Готовится проще, чем кажется на первый взгляд
Из лука можно приготовить не только знаменитый французский суп, но и сытный мясной пирог. Это сытный обед, которого хватит на всю семью. Основа – простое песочное тесто, дополненное сочной начинкой.
Идея рецепта мясного пирога с луком опубликована на Instagram-странице "fasting marafon". В этой выпечке лук не горчит, а становится нежным и слегка сладким.
Как приготовить мясной пирог
Ингредиенты:
- сметана – 100 г;
- масло сливочное – 100 г;
- мука – 200 г;
- соль – по вкусу;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
Ингредиенты для начинки:
- лук – 400-500 г;
- филе куриное – 1 шт.;
- яйца куриные – 3 шт.;
- сыр полутвердый – 200 г;
- сметана – 1 ст. л.;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
1.Растопить сливочное масло.
2.Добавить сметану, соль, муку с разрыхлителем и соду.
3.Замесить тесто, оставить на несколько минут.
4.Тем временем приготовить начинку: смешать яйца, тертый сыр, сметану, соль и обжаренный лук с мясом.
5. Тесто выложить на дно формы для запекания, формируя бортики.
6.Внутрь выложить начинку.
7.Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.