Раз-два и готово: этот мясной пирог готовится быстро, а съедается вместе с тарелкой (видео)

Готовится проще, чем кажется на первый взгляд

Из лука можно приготовить не только знаменитый французский суп, но и сытный мясной пирог. Это сытный обед, которого хватит на всю семью. Основа – простое песочное тесто, дополненное сочной начинкой.

Идея рецепта мясного пирога с луком опубликована на Instagram-странице "fasting marafon". В этой выпечке лук не горчит, а становится нежным и слегка сладким.

Как приготовить мясной пирог

Ингредиенты:

сметана – 100 г;

масло сливочное – 100 г;

мука – 200 г;

соль – по вкусу;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

лук – 400-500 г;

филе куриное – 1 шт.;

яйца куриные – 3 шт.;

сыр полутвердый – 200 г;

сметана – 1 ст. л.;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1.Растопить сливочное масло.

2.Добавить сметану, соль, муку с разрыхлителем и соду.

3.Замесить тесто, оставить на несколько минут.

4.Тем временем приготовить начинку: смешать яйца, тертый сыр, сметану, соль и обжаренный лук с мясом.

5. Тесто выложить на дно формы для запекания, формируя бортики.

6.Внутрь выложить начинку.

7.Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.