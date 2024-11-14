З цим супом ви полюбите цибулю: як приготувати знамениту французьку страву (відео)

Готується просто та легко

Цибуля є інгредієнтом багатьох страв, таких як котлети, тушковане м'ясо, супи та борщі. Проте в одній страві вона є не просто інгредієнтом, а базою без якої вона просто не існуватиме.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати знаменитий цибулевий суп. А його рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати цибулевий суп

Інгредієнти

куряче м’ясо;

вершкове масло – 80 г;

олія – 20 мл;

цибуля ріпчаста – 400 г;

цибуля шалот – 250 г;

вино біле – 50 мл;

соєвий соус – 50 мл;

сіль;

розмарин сушений – 1 ч. л.;

бульйон – 500 мл;

пармезан – 60 г;

ементаль – 150 г;

багет – 3 шматки;

часник – 1 зуб.;

Спосіб приготування

1.До каструлі покласти м’ясо і цибулю, залити водою і зварити бульйон.

2.Обсмажити всю цибулю на олії та вершковому маслі до золотавості.

3.Додати вино, випарити протягом хвилини. Додати соєвий соус, бульйон. Проварити декілька хвилин.

4.В кінці додати пармезан ті сіль за смаком.

5.Багет обсмажити до скоринки та натерти часником.

6.Заповнити тарілку цибулевим супом, посипати натертим сиром, викласти багет та зробити сирну шапочку.

7.Запікати на максимальній температурі до золотавої скоринки сиру.