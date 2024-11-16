За годину уже їстимете: як смачно замаринувати печериці
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Печериці – одні із найбільш популярних грибів, які часто можна знайти на полицях супермаркету. Їх фарширують, смажать у сметанному соусі чи тушкують.
Сьогодні ми хочемо запропонувати замаринувати печериці. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nails_by_tanyaanisimova".
Як замаринувати печериці смачно
Інгредієнти:
- печериці – 500 г;
- соєвий соус – 5 ст. л.;
- олія – 3 ст. л.;
- сіль, цукор за бажанням, це залежить від смакових якостей соєвого соусу;
- спеції: копчена паприка, майоран, орегано;
- бальзамічний оцет – 2 ст. л. (можна без);
Спосіб приготування:
- Гриби ретельно помити й просушити.
- В мисці готувати маринад, змішуючи всі інгредієнти.
- У готовий маринад всипати гриби.
- Залишити на 15-20 хвилин маринуватися.
- Розігріти духовку на 180 градусів.
- Гриби висипати на деко чи форму.
- Випікати 20-25 хвилин.
- За 5 хвилин до кінця запікання можна додати зовсім трохи бальзамічного оцту.
- Подавати зі свіжою зеленню у теплому вигляді.