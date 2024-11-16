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За годину уже їстимете: як смачно замаринувати печериці

Автор
Марія Швець
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Автор
Таких смачних грибів ви ще не куштували
Таких смачних грибів ви ще не куштували. Фото instagram.com

Результат вас вразить

Печериці – одні із найбільш популярних грибів, які часто можна знайти на полицях супермаркету. Їх фарширують, смажать у сметанному соусі чи тушкують.

Сьогодні ми хочемо запропонувати замаринувати печериці. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nails_by_tanyaanisimova".

Як замаринувати печериці смачно

Інгредієнти:

  • печериці – 500 г;
  • соєвий соус – 5 ст. л.;
  • олія – 3 ст. л.;
  • сіль, цукор за бажанням, це залежить від смакових якостей соєвого соусу;
  • спеції: копчена паприка, майоран, орегано;
  • бальзамічний оцет – 2 ст. л. (можна без);

Спосіб приготування:

  1. Гриби ретельно помити й просушити.
  2. В мисці готувати маринад, змішуючи всі інгредієнти.
  3. У готовий маринад всипати гриби.
  4. Залишити на 15-20 хвилин маринуватися.
  5. Розігріти духовку на 180 градусів.
  6. Гриби висипати на деко чи форму.
  7. Випікати 20-25 хвилин.
  8. За 5 хвилин до кінця запікання можна додати зовсім трохи бальзамічного оцту.
  9. Подавати зі свіжою зеленню у теплому вигляді.
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#Маринад #Печериці #Готуємо вдома