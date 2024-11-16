За годину уже їстимете: як смачно замаринувати печериці

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Печериці – одні із найбільш популярних грибів, які часто можна знайти на полицях супермаркету. Їх фарширують, смажать у сметанному соусі чи тушкують.

Сьогодні ми хочемо запропонувати замаринувати печериці. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nails_by_tanyaanisimova".

Як замаринувати печериці смачно

Інгредієнти:

печериці – 500 г;

соєвий соус – 5 ст. л.;

олія – 3 ст. л.;

сіль, цукор за бажанням, це залежить від смакових якостей соєвого соусу;

спеції: копчена паприка, майоран, орегано;

бальзамічний оцет – 2 ст. л. (можна без);

Спосіб приготування: