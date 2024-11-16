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Через час уже будете есть: как вкусно замариновать шампиньоны

Автор
Мария Швец
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Автор
Таких вкусных грибов вы еще не пробовали
Таких вкусных грибов вы еще не пробовали. Фото instagram.com

Результат вас поразит

Шампиньоны – одни из самых популярных грибов, которые часто можно найти на полках супермаркета. Их фаршируют, жарят в сметанном соусе или тушат.

Сегодня мы хотим предложить замариновать шампиньоны. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nails_by_tanyaanisimova".

Как замариновать шампиньоны вкусно

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г;
  • соевый соус – 5 ст. л.;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • соль, сахар по желанию, это зависит от вкусовых свойств соевого соуса;
  • специи: копченая паприка, майоран, орегано;
  • бальзамический уксус – 2 ст. л. (можно без);

Способ приготовления:

  1. Грибы тщательно промыть и просушить.
  2. В миске готовить маринад, смешивая все ингредиенты.
  3. В готовый маринад всыпать грибы.
  4. Оставить на 15-20 минут мариноваться.
  5. Разогреть духовку на 180 градусов.
  6. Грибы высыпать на противень или форму.
  7. Выпекать 20-25 минут.
  8. За 5 минут до конца запекания можно добавить совсем чуть-чуть бальзамического уксуса.
  9. Подавать со свежей зеленью в теплом виде.
Теги:
#Маринад #Шампиньоны #Готовим дома