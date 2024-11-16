Через час уже будете есть: как вкусно замариновать шампиньоны

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Шампиньоны – одни из самых популярных грибов, которые часто можно найти на полках супермаркета. Их фаршируют, жарят в сметанном соусе или тушат.

Сегодня мы хотим предложить замариновать шампиньоны. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nails_by_tanyaanisimova".

Как замариновать шампиньоны вкусно

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г;

соевый соус – 5 ст. л.;

растительное масло – 3 ст. л.;

соль, сахар по желанию, это зависит от вкусовых свойств соевого соуса;

специи: копченая паприка, майоран, орегано;

бальзамический уксус – 2 ст. л. (можно без);

Способ приготовления: