Через час уже будете есть: как вкусно замариновать шампиньоны
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Результат вас поразит
Шампиньоны – одни из самых популярных грибов, которые часто можно найти на полках супермаркета. Их фаршируют, жарят в сметанном соусе или тушат.
Сегодня мы хотим предложить замариновать шампиньоны. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nails_by_tanyaanisimova".
Как замариновать шампиньоны вкусно
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г;
- соевый соус – 5 ст. л.;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- соль, сахар по желанию, это зависит от вкусовых свойств соевого соуса;
- специи: копченая паприка, майоран, орегано;
- бальзамический уксус – 2 ст. л. (можно без);
Способ приготовления:
- Грибы тщательно промыть и просушить.
- В миске готовить маринад, смешивая все ингредиенты.
- В готовый маринад всыпать грибы.
- Оставить на 15-20 минут мариноваться.
- Разогреть духовку на 180 градусов.
- Грибы высыпать на противень или форму.
- Выпекать 20-25 минут.
- За 5 минут до конца запекания можно добавить совсем чуть-чуть бальзамического уксуса.
- Подавать со свежей зеленью в теплом виде.