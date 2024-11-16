Смачніший, ніж магазинний: цей крем-сир ви приготуєте всього з двох інгредієнтів (відео)

Впорається навіть кулінар-новачок

Крем-сир – це ніжна закуска, яка є популярною: його намазують на млинці, додають до сніданків, а також використовують у десертах. Проте не всі знають, що цей продукт легко можна зробити вдома.

Такий сир готується легко, але виходить бюджетнішим та смачнішим, ніж магазинний. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати крем-сир

Інгредієнти:

сметана 20% — 400 г;

молоко — 100мл;

Додаткові продукти:

лимонний сік — 1 ч. л.;

сіль — 1/4 ч. л.;

цукор — 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Змішати сметану з молоком.

2.Додати лимонний сік, сіль та цукор, довести до кипіння.

3.Перемішати, вилити на марлю.

4.Охолодити та поставити в холодильник на ніч.

5.Готову суміш перекласти у миску і можна їсти.