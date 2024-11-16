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Смачніший, ніж магазинний: цей крем-сир ви приготуєте всього з двох інгредієнтів (відео)

Автор
Марія Швець
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Готується швидко та просто
Готується швидко та просто. Фото ru.freepik.com

Впорається навіть кулінар-новачок

Крем-сир – це ніжна закуска, яка є популярною: його намазують на млинці, додають до сніданків, а також використовують у десертах. Проте не всі знають, що цей продукт легко можна зробити вдома.

Такий сир готується легко, але виходить бюджетнішим та смачнішим, ніж магазинний. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати крем-сир

Інгредієнти:

  • сметана 20% — 400 г;
  • молоко — 100мл;

Додаткові продукти:

  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • цукор — 1/2 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Змішати сметану з молоком.

2.Додати лимонний сік, сіль та цукор, довести до кипіння.

3.Перемішати, вилити на марлю.

4.Охолодити та поставити в холодильник на ніч.

5.Готову суміш перекласти у миску і можна їсти.

Теги:
#Сир #Сметана #Готуємо вдома