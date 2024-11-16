Смачніший, ніж магазинний: цей крем-сир ви приготуєте всього з двох інгредієнтів (відео)
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Крем-сир – це ніжна закуска, яка є популярною: його намазують на млинці, додають до сніданків, а також використовують у десертах. Проте не всі знають, що цей продукт легко можна зробити вдома.
Такий сир готується легко, але виходить бюджетнішим та смачнішим, ніж магазинний. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".
Як приготувати крем-сир
Інгредієнти:
- сметана 20% — 400 г;
- молоко — 100мл;
Додаткові продукти:
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- цукор — 1/2 ч. л.;
Спосіб приготування:
1.Змішати сметану з молоком.
2.Додати лимонний сік, сіль та цукор, довести до кипіння.
3.Перемішати, вилити на марлю.
4.Охолодити та поставити в холодильник на ніч.
5.Готову суміш перекласти у миску і можна їсти.