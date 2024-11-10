Впораєтеся за 15 хвилин: як приготувати салат з куркою та ананасами (відео)

Поєднання курки, гострого сиру та солодкого ананасу сподобається багатьом

Рецептів приготування салатів існує безліч. Найпопулярнішими з них є напевно "Олів'є" та "Шуба", а також є безліч незвичайних салатів, таких як салат-торт з сьомгою.

Сьогодні ми хочемо приготувати салат з ананасами та курячим філе, який багатьом знайомий. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".

Як приготувати салат з куркою та ананасами

Інгредієнти:

варене куряче філе – 1 шт.;

твердий сир – 200 г;

консервований ананас – 300 г;

яйця – 3 шт.;

майонез;

часник;

сіль за смаком;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе відварити, охолодити, нарізати кубиками.

2.Яйця відварити, нарізати кубиками.

3.Ананас нарізати кубиками.

4.Сир нарізати кубиками.

5.Викласти все у миску, вичавити часник через прес.

6.Посолити, поперчити, заправити майонезом, перемішати.