Впораєтеся за 15 хвилин: як приготувати салат з куркою та ананасами (відео)
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Поєднання курки, гострого сиру та солодкого ананасу сподобається багатьом
Рецептів приготування салатів існує безліч. Найпопулярнішими з них є напевно "Олів'є" та "Шуба", а також є безліч незвичайних салатів, таких як салат-торт з сьомгою.
Сьогодні ми хочемо приготувати салат з ананасами та курячим філе, який багатьом знайомий. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "mariiam_foodblog".
Як приготувати салат з куркою та ананасами
Інгредієнти:
- варене куряче філе – 1 шт.;
- твердий сир – 200 г;
- консервований ананас – 300 г;
- яйця – 3 шт.;
- майонез;
- часник;
- сіль за смаком;
Спосіб приготування:
1.Куряче філе відварити, охолодити, нарізати кубиками.
2.Яйця відварити, нарізати кубиками.
3.Ананас нарізати кубиками.
4.Сир нарізати кубиками.
5.Викласти все у миску, вичавити часник через прес.
6.Посолити, поперчити, заправити майонезом, перемішати.