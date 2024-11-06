Ситно та дешево: смачний перекус на всю сім’ю з двох яєць і жмені ковбаси (відео)

Ці сирні палички виходять надзвичайно смачними й ситними

Коли хочеться смачно перекусити, не обов’язково довго стояти на кухні. Ми розповідали, як приготувати ліниві булочки на сковороді, для яких навіть духовку вмикати не треба. Для наступного рецепта духовка теж не знадобиться.

Ці сирні палички з ковбасою готуються з найпростіших продуктів. Вони виходять дуже смачними, ситними та ароматними. Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

Борошно — 450 г

Яйця — 2 шт.

Розпушувач — 1 уп.(10 г)

Кефір — 250 мл

Петрушка — 1 пучок

Ковбаса — 100 г

Сир — 100 г

Сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Для тіста до борошна додаємо розпушувач. Перемішуємо окремо у мисці вінчиком. Окремо збиваємо яйця. Додаємо кефір та сіль, все перемішуємо. Сир та ковбасу натираємо на тертці. Зелень дрібно нарізаємо. Начинку також вмішуємо у яєчну масу. У два етапи додаємо просіяне борошно і замішуємо тісто. Спочатку замішуємо ложкою, а потім руками. Тісто повинне вийти м'яким, але густим і не липнути до рук. Накриваємо плівкою і залишаємо постояти на 10 хвилин. Потім розкочуємо тісто у прямокутник товщиною приблизно 2 см та нарізаємо на смужки. Ці смужки обсмажуємо з обох сторін у великій кількості розігрітої олії.

Під час смаження палички збільшуються в розмірах. Вони виходять ароматні та золотисті. Також ми ділились рецептом лінивих вареників.