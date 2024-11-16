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Вкуснее магазинного: этот крем-сыр вы приготовите всего из двух ингредиентов (видео)

Автор
Мария Швец
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Готовится быстро и просто
Готовится быстро и просто. Фото ru.freepik.com

Справится даже кулинар-новичок

Крем-сыр – это нежная закуска, которая популярна: его намазывают на блины, добавляют к завтракам, а также используют в десертах. Однако не все знают, что этот продукт можно легко сделать дома.

Такой сыр готовится легко, но получается более бюджетным и вкусным, чем магазинный. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить крем-сыр

Ингредиенты:

  • сметана 20% — 400 г;
  • молоко – 100 мл;

Дополнительные продукты:

  • лимонный сок – 1 ч. л.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • сахар — 1/2 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Смешать сметану с молоком.

2.Добавить лимонный сок, соль и сахар, довести до кипения.

3. Перемешать, вылить на марлю.

4.Охладить и поставить в холодильник на ночь.

5.Готовую смесь переложить в миску и можно есть.

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#Сыр #Сметана #Готовим дома