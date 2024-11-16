Вкуснее магазинного: этот крем-сыр вы приготовите всего из двух ингредиентов (видео)
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Справится даже кулинар-новичок
Крем-сыр – это нежная закуска, которая популярна: его намазывают на блины, добавляют к завтракам, а также используют в десертах. Однако не все знают, что этот продукт можно легко сделать дома.
Такой сыр готовится легко, но получается более бюджетным и вкусным, чем магазинный. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как приготовить крем-сыр
Ингредиенты:
- сметана 20% — 400 г;
- молоко – 100 мл;
Дополнительные продукты:
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- сахар — 1/2 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Смешать сметану с молоком.
2.Добавить лимонный сок, соль и сахар, довести до кипения.
3. Перемешать, вылить на марлю.
4.Охладить и поставить в холодильник на ночь.
5.Готовую смесь переложить в миску и можно есть.