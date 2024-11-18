Ефектні на вигляд та дуже смачні: як приготувати солоні "рафаелки" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Сирні кульки стануть справжньою окрасою столу
Про солодкі цукерки "Рафаелло" знають напевно всі. А от про солоні мало хто чув і вони точно вразять близьких!
Окрім бутербродів з оселедцем та ківі до столу можна приготувати сирні кульки у крабовій стружці. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати сирну закуску з крабовими паличками
Інгредієнти:
- 200 г крабових паличок;
- 3 варені яйця;
- 2 плавлені вершкові сирки;
- 1 зубчик часнику;
- оливки;
- 1/3 ч. л. солі;
Спосіб приготування:
1.Натерти крабові палички, сир та яйця.
2.Додати тертий зубчик часнику, порізані оливки, сіль, перемішати.
3.Сформувати кульки та обваляти в тертих крабових паличках.