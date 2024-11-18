Ефектні на вигляд та дуже смачні: як приготувати солоні "рафаелки" (відео)

Сирні кульки стануть справжньою окрасою столу

Про солодкі цукерки "Рафаелло" знають напевно всі. А от про солоні мало хто чув і вони точно вразять близьких!

Окрім бутербродів з оселедцем та ківі до столу можна приготувати сирні кульки у крабовій стружці. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати сирну закуску з крабовими паличками

Інгредієнти:

200 г крабових паличок;

3 варені яйця;

2 плавлені вершкові сирки;

1 зубчик часнику;

оливки;

1/3 ч. л. солі;

Спосіб приготування:

1.Натерти крабові палички, сир та яйця.

2.Додати тертий зубчик часнику, порізані оливки, сіль, перемішати.

3.Сформувати кульки та обваляти в тертих крабових паличках.