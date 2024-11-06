Не лише грецький салат: цю страву з фети гості точно оцінять (відео)
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Оригінальна та цікава закуска
Грецький салат періодично готують та люблять більшість українців. Однак після його приготування у холодильнику часто "сумує" фета та може залишатися там тижнями.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати страву, яка є популярною у Греції. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".
Як приготувати фету, запечену у кунжуті
Інгредієнти:
- сир фета — 1 шт.;
- борошно;
- яйце;
- кунжут;
- мед;
- оливкова олія;
Спосіб приготування:
1.Сир фета занурити спочатку в борошно, далі в яйце, а потім в кунжут.
2.Обсмажити на добре розігрітій з оливковою олією сковороді з кожної сторони.
3.Кунжут дуже швидко смажиться та може підгоріти, тому смажити кожну сторону не більше 30 секунд.
4.Готову страву полити медом та можна насолоджуватися.