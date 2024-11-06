Не лише грецький салат: цю страву з фети гості точно оцінять (відео)

Оригінальна та цікава закуска

Грецький салат періодично готують та люблять більшість українців. Однак після його приготування у холодильнику часто "сумує" фета та може залишатися там тижнями.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати страву, яка є популярною у Греції. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "thefoodhub.by_ilona".

Як приготувати фету, запечену у кунжуті

Інгредієнти:

сир фета — 1 шт.;

борошно;

яйце;

кунжут;

мед;

оливкова олія;

Спосіб приготування:

1.Сир фета занурити спочатку в борошно, далі в яйце, а потім в кунжут.

2.Обсмажити на добре розігрітій з оливковою олією сковороді з кожної сторони.

3.Кунжут дуже швидко смажиться та може підгоріти, тому смажити кожну сторону не більше 30 секунд.

4.Готову страву полити медом та можна насолоджуватися.