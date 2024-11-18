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Эффектные на вид и очень вкусные: как приготовить соленые "рафаэлки" (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Оригинальные, эффектные, простые, из доступных продуктов
Оригинальные, эффектные, простые, из доступных продуктов. Фото 1000.menu

Сырные шарики станут настоящим украшением стола

О сладких конфетах "Рафаэлло" знают наверняка все. А вот о соленых мало кто слышал и они точно поразят близких!

Кроме бутербродов с селедкой и киви к столу можно приготовить сырные шарики в крабовой стружке. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить сырную закуску с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек;
  • 3 вареных яйца;
  • 2 плавленые сливочные сырки;
  • 1 зубчик чеснока;
  • оливки;
  • 1/3 ч. л. соли;

Способ приготовления:

1.Натереть крабовые палочки, сыр и яйца.

2.Добавить тертый зубчик чеснока, порезанные оливки, соль, перемешать.

3.Сформировать шарики и обвалять в тертых крабовых палочках.

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#Закуска #Крабовые палочки #Готовим дома