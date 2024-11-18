Эффектные на вид и очень вкусные: как приготовить соленые "рафаэлки" (видео)
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Сырные шарики станут настоящим украшением стола
О сладких конфетах "Рафаэлло" знают наверняка все. А вот о соленых мало кто слышал и они точно поразят близких!
Кроме бутербродов с селедкой и киви к столу можно приготовить сырные шарики в крабовой стружке. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить сырную закуску с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек;
- 3 вареных яйца;
- 2 плавленые сливочные сырки;
- 1 зубчик чеснока;
- оливки;
- 1/3 ч. л. соли;
Способ приготовления:
1.Натереть крабовые палочки, сыр и яйца.
2.Добавить тертый зубчик чеснока, порезанные оливки, соль, перемешать.
3.Сформировать шарики и обвалять в тертых крабовых палочках.