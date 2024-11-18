Эффектные на вид и очень вкусные: как приготовить соленые "рафаэлки" (видео)

Сырные шарики станут настоящим украшением стола

О сладких конфетах "Рафаэлло" знают наверняка все. А вот о соленых мало кто слышал и они точно поразят близких!

Кроме бутербродов с селедкой и киви к столу можно приготовить сырные шарики в крабовой стружке. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить сырную закуску с крабовыми палочками

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек;

3 вареных яйца;

2 плавленые сливочные сырки;

1 зубчик чеснока;

оливки;

1/3 ч. л. соли;

Способ приготовления:

1.Натереть крабовые палочки, сыр и яйца.

2.Добавить тертый зубчик чеснока, порезанные оливки, соль, перемешать.

3.Сформировать шарики и обвалять в тертых крабовых палочках.