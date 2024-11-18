На запах прийдуть сусіди: приготуйте цей ситний суп (відео)

Усі проситимуть добавку

Цей ароматний суп із копченою куркою та плавленим сиром – ідеальна страва для прохолодних днів. Він поєднує насичений смак копченого бульйону, ніжність картоплі та легку солодкість моркви. Плавлений сир надає супу кремової текстури та м’якого смаку, а свіжа зелень завершує композицію. Простий у приготуванні та зігріваючий, цей суп неодмінно стане вашим улюбленим варіантом для сімейних обідів чи вечерь. Рецептом смачної страви поділилася у своєму Instagram блогер Дарія Даріко.

Інгредієнти:

Копчена куряча чверть — 1 шт.;

Морква — 1 шт.;

Картопля — 3-4 шт.;

Цибуля — 1 шт.;

Вода — 2 л.;

Плавлений сир – 150 г;

Сіль, перець, лавровий лист — на смак;

Свіжа зелень – на смак.

Спосіб приготування

Копчену чверть і 1 цибулину кладемо в каструлю і заливаємо водою. Накриваємо кришкою та варимо 15-20 хвилин після закипання. Цибулину викидаємо. Курку дістаємо, позбавляємо кісток і нарізаємо кубиками. У бульйон додаємо нарізану кубиками картоплю і натерту на дрібній тертці моркву. Додаємо спеції. Варимо картоплю хвилин 15 після закипання, а потім додаємо в каструлю нарізану курку без кісток та шкіри. Додаємо сир та помішуємо, щоб він добре розчинився. Додаємо дрібно нарізану зелень та вимикаємо плиту. Через 5 хвилин суп можна подавати на стіл.

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