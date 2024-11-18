Рус

На запах прийдуть сусіди: приготуйте цей ситний суп (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний сир з копченою куркою та сиром
Смачний сир з копченою куркою та сиром. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Усі проситимуть добавку

Цей ароматний суп із копченою куркою та плавленим сиром – ідеальна страва для прохолодних днів. Він поєднує насичений смак копченого бульйону, ніжність картоплі та легку солодкість моркви. Плавлений сир надає супу кремової текстури та м’якого смаку, а свіжа зелень завершує композицію. Простий у приготуванні та зігріваючий, цей суп неодмінно стане вашим улюбленим варіантом для сімейних обідів чи вечерь. Рецептом смачної страви поділилася у своєму Instagram блогер Дарія Даріко.

Інгредієнти:

  • Копчена куряча чверть — 1 шт.;
  • Морква — 1 шт.;
  • Картопля — 3-4 шт.;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Вода — 2 л.;
  • Плавлений сир – 150 г;
  • Сіль, перець, лавровий лист — на смак;
  • Свіжа зелень – на смак.

Спосіб приготування

  1. Копчену чверть і 1 цибулину кладемо в каструлю і заливаємо водою.
  2. Накриваємо кришкою та варимо 15-20 хвилин після закипання.
  3. Цибулину викидаємо. Курку дістаємо, позбавляємо кісток і нарізаємо кубиками.
  4. У бульйон додаємо нарізану кубиками картоплю і натерту на дрібній тертці моркву. Додаємо спеції.
  5. Варимо картоплю хвилин 15 після закипання, а потім додаємо в каструлю нарізану курку без кісток та шкіри.
  6. Додаємо сир та помішуємо, щоб він добре розчинився.
  7. Додаємо дрібно нарізану зелень та вимикаємо плиту. Через 5 хвилин суп можна подавати на стіл.

Раніше ми розповідали, як приготувати м’ясний пиріг. Він виходить дуже смачним.

Теги:
#Рецепти #Супи #Готуємо вдома