На запах прийдуть сусіди: приготуйте цей ситний суп (відео)
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Усі проситимуть добавку
Цей ароматний суп із копченою куркою та плавленим сиром – ідеальна страва для прохолодних днів. Він поєднує насичений смак копченого бульйону, ніжність картоплі та легку солодкість моркви. Плавлений сир надає супу кремової текстури та м’якого смаку, а свіжа зелень завершує композицію. Простий у приготуванні та зігріваючий, цей суп неодмінно стане вашим улюбленим варіантом для сімейних обідів чи вечерь. Рецептом смачної страви поділилася у своєму Instagram блогер Дарія Даріко.
Інгредієнти:
- Копчена куряча чверть — 1 шт.;
- Морква — 1 шт.;
- Картопля — 3-4 шт.;
- Цибуля — 1 шт.;
- Вода — 2 л.;
- Плавлений сир – 150 г;
- Сіль, перець, лавровий лист — на смак;
- Свіжа зелень – на смак.
Спосіб приготування
- Копчену чверть і 1 цибулину кладемо в каструлю і заливаємо водою.
- Накриваємо кришкою та варимо 15-20 хвилин після закипання.
- Цибулину викидаємо. Курку дістаємо, позбавляємо кісток і нарізаємо кубиками.
- У бульйон додаємо нарізану кубиками картоплю і натерту на дрібній тертці моркву. Додаємо спеції.
- Варимо картоплю хвилин 15 після закипання, а потім додаємо в каструлю нарізану курку без кісток та шкіри.
- Додаємо сир та помішуємо, щоб він добре розчинився.
- Додаємо дрібно нарізану зелень та вимикаємо плиту. Через 5 хвилин суп можна подавати на стіл.
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