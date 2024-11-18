Всього 15 хвилин — і м'ясний пиріг на столі: його з'їдять до останньої крихти (відео)

Такий пиріг сподобається багатьом

Для приготування смачних закусок, таких як канапки з оселедцем, лимоном та ківі чи солоні пироги зовсім не обов'язково витрачати багато часу. Інколи процес приготування настільки простий, що господиня зможе впоратися за лічені хвилини.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати м'ясний пиріг на листковому тісті. Він виходить дуже смачним та соковитим, інформують на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати м'ясний пиріг на листковому тісті

Інгредієнти:

листкове тісто бездріжджове – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

філе – 400 г;

печериці – 200 г;

вершки – 50 мл;

сіль, перець;

мікс спецій для курки;

сир – 50-100 г;

яйце для змащування та кунжут для присипки;

Спосіб приготування:

1.Обсмажити цибулю з грибами, посолити та поперчити.

2.Філе курки посмажити до золотистої скоринки.

3.Додати спеції для курки, цибулю з грибами та вершки.

4.Все добре перемішати.

5.На застелене пергаментом деко відправити половину тіста (попередньо трішки розкотивши його), викласти начинку, відступаючи від країв.

6.Затерти сиром та накрити другим пластом тіста, щільно заліпити краї, можна сформувати візерунок або б ж просто зробити розрізи.

7.Змастити яйцем та посипати кунжутом.

8.Відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилини до утворення золотистої скоринки.