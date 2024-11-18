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На запах прибегут соседи: приготовьте этот сытный суп (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный сыр с копченой курицей и сыром
Вкусный сыр с копченой курицей и сыром. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Все будут просить добавку

Этот ароматный суп с копченой курицей и плавленым сыром — идеальное блюдо для прохладных дней. Он сочетает насыщенный вкус копченого бульона, нежность картофеля и легкую сладость моркови. Плавленый сыр придает супу кремовую текстуру и мягкий, обволакивающий вкус, а свежая зелень завершает композицию. Простой в приготовлении и согревающий, этот суп непременно станет вашим любимым вариантом для семейных обедов или ужинов. Рецептом вкусного блюда поделилась в своем Instagram блогер Дария Дарико.

Ингредиенты:

  • Копченая куриная четверть — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Картофель — 3-4 шт.;
  • Лук — 1 шт.;
  • Вода — 2 л.;
  • Плавленый сыр — 150 г;
  • Соль, перец, лавровый лист — по вкусу;
  • Свежая зелень — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Копченую четверть и 1 луковицу кладем в кастрюлю и заливаем водой.
  2. Накрываем крышкой и варим 15-20 минут после закипания.
  3. Луковицу выбрасываем. Курицу достаем, избавляем от костей и нарезаем кубиками.
  4. В бульон добавляем нарезанный кубиками картофель и натертую на мелкой терке морковь. Добавляем специи.
  5. Варим картофель минут 15 после закипания, а затем добавляем в кастрюлю нарезанную курицу без костей и кожи.
  6. Добавляем сыр и помешиваем, чтобы он хорошо растворился.
  7. Добавляем мелко нарезанную зелень и выключаем плиту. Спустя 5 минут суп можно подавать на стол.

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