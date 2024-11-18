На запах прибегут соседи: приготовьте этот сытный суп (видео)
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Этот ароматный суп с копченой курицей и плавленым сыром — идеальное блюдо для прохладных дней. Он сочетает насыщенный вкус копченого бульона, нежность картофеля и легкую сладость моркови. Плавленый сыр придает супу кремовую текстуру и мягкий, обволакивающий вкус, а свежая зелень завершает композицию. Простой в приготовлении и согревающий, этот суп непременно станет вашим любимым вариантом для семейных обедов или ужинов. Рецептом вкусного блюда поделилась в своем Instagram блогер Дария Дарико.
Ингредиенты:
- Копченая куриная четверть — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Картофель — 3-4 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Вода — 2 л.;
- Плавленый сыр — 150 г;
- Соль, перец, лавровый лист — по вкусу;
- Свежая зелень — по вкусу.
Способ приготовления
- Копченую четверть и 1 луковицу кладем в кастрюлю и заливаем водой.
- Накрываем крышкой и варим 15-20 минут после закипания.
- Луковицу выбрасываем. Курицу достаем, избавляем от костей и нарезаем кубиками.
- В бульон добавляем нарезанный кубиками картофель и натертую на мелкой терке морковь. Добавляем специи.
- Варим картофель минут 15 после закипания, а затем добавляем в кастрюлю нарезанную курицу без костей и кожи.
- Добавляем сыр и помешиваем, чтобы он хорошо растворился.
- Добавляем мелко нарезанную зелень и выключаем плиту. Спустя 5 минут суп можно подавать на стол.
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