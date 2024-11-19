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Бюджетна ідея смачної закуски: чим нафарширувати яйця (відео)

Автор
Марія Швець
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Це так просто, швидко та смачно, що ви здивуєтеся
Це так просто, швидко та смачно, що ви здивуєтеся. Фото 1000.menu

Чудовий варіант холодної закуски для застілля

Існує багато ідей смачних закусок. Це може бути рулет з лаваша з крабовими паличками, бутерброди з оселедцем та ківі або ж мариновані грибочки.

Сьогодні ми пропонуємо ідею бюджетних фаршированих яєць. А опублікували рецепт на Instagram-сторінці "ann_.food".

Інгредієнти:

  • яйця – 6 шт.;
  • тунець консервований – 80 г;
  • мариновані огірки – 1 шт.;
  • сіль;
  • перець;
  • майонез;
  • зелень для прикрашання;

Спосіб приготування

1.Яйця відварити до готовності, почистити та розрізати навпіл.

2.Вийняти жовток, викласти його у глибоку ємність, розім'яти та додати тунець.

3.Додати нарізаний мілкими дрібними кубиками огірок.

4.Додати майонез, сіль та перець, перемішати.

5.Нафарширувати яйця, прикрасити зеленню та подати до столу.

Теги:
#Закуска #Готуємо вдома #Яйця