Бюджетна ідея смачної закуски: чим нафарширувати яйця (відео)
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Чудовий варіант холодної закуски для застілля
Існує багато ідей смачних закусок. Це може бути рулет з лаваша з крабовими паличками, бутерброди з оселедцем та ківі або ж мариновані грибочки.
Сьогодні ми пропонуємо ідею бюджетних фаршированих яєць. А опублікували рецепт на Instagram-сторінці "ann_.food".
Інгредієнти:
- яйця – 6 шт.;
- тунець консервований – 80 г;
- мариновані огірки – 1 шт.;
- сіль;
- перець;
- майонез;
- зелень для прикрашання;
Спосіб приготування
1.Яйця відварити до готовності, почистити та розрізати навпіл.
2.Вийняти жовток, викласти його у глибоку ємність, розім'яти та додати тунець.
3.Додати нарізаний мілкими дрібними кубиками огірок.
4.Додати майонез, сіль та перець, перемішати.
5.Нафарширувати яйця, прикрасити зеленню та подати до столу.