Бюджетна ідея смачної закуски: чим нафарширувати яйця (відео)

Чудовий варіант холодної закуски для застілля

Існує багато ідей смачних закусок. Це може бути рулет з лаваша з крабовими паличками, бутерброди з оселедцем та ківі або ж мариновані грибочки.

Сьогодні ми пропонуємо ідею бюджетних фаршированих яєць. А опублікували рецепт на Instagram-сторінці "ann_.food".

Інгредієнти:

яйця – 6 шт.;

тунець консервований – 80 г;

мариновані огірки – 1 шт.;

сіль;

перець;

майонез;

зелень для прикрашання;

Спосіб приготування

1.Яйця відварити до готовності, почистити та розрізати навпіл.

2.Вийняти жовток, викласти його у глибоку ємність, розім'яти та додати тунець.

3.Додати нарізаний мілкими дрібними кубиками огірок.

4.Додати майонез, сіль та перець, перемішати.

5.Нафарширувати яйця, прикрасити зеленню та подати до столу.