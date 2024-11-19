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Бюджетная идея вкусной закуски: чем нафаршировать яйца (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Это так просто, быстро и вкусно, что вы удивитесь
Это так просто, быстро и вкусно, что вы удивитесь. Фото 1000.menu

Прекрасный вариант холодной закуски для застолья

Есть много идей вкусных закусок. Это может быть рулет из лаваша с крабовыми палочками, бутерброды с сельдью и киви или маринованные грибочки.

Сегодня мы предлагаем идею бюджетных фаршированных яиц. А опубликовали рецепт на Instagram-странице "ann_.food".

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.;
  • тунец консервированный – 80 г;
  • маринованные огурцы – 1 шт.;
  • соль;
  • перец;
  • майонез;
  • зелень для украшения;

Способ приготовления

1.Яйца отварить до готовности, почистить и разрезать пополам.

2. Вынуть желток, выложить его в глубокую емкость, размять и добавить тунец.

3.Добавить нарезанный мелкими мелкими кубиками огурец.

4.Добавить майонез, соль и перец, перемешать.

5.Нафаршировать яйца, украсить зеленью и подать на стол.

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#Закуска #Готовим дома #Яйця