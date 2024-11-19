Бюджетная идея вкусной закуски: чем нафаршировать яйца (видео)

Прекрасный вариант холодной закуски для застолья

Есть много идей вкусных закусок. Это может быть рулет из лаваша с крабовыми палочками, бутерброды с сельдью и киви или маринованные грибочки.

Сегодня мы предлагаем идею бюджетных фаршированных яиц. А опубликовали рецепт на Instagram-странице "ann_.food".

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.;

тунец консервированный – 80 г;

маринованные огурцы – 1 шт.;

соль;

перец;

майонез;

зелень для украшения;

Способ приготовления

1.Яйца отварить до готовности, почистить и разрезать пополам.

2. Вынуть желток, выложить его в глубокую емкость, размять и добавить тунец.

3.Добавить нарезанный мелкими мелкими кубиками огурец.

4.Добавить майонез, соль и перец, перемешать.

5.Нафаршировать яйца, украсить зеленью и подать на стол.