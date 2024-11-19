Бюджетная идея вкусной закуски: чем нафаршировать яйца (видео)
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Прекрасный вариант холодной закуски для застолья
Есть много идей вкусных закусок. Это может быть рулет из лаваша с крабовыми палочками, бутерброды с сельдью и киви или маринованные грибочки.
Сегодня мы предлагаем идею бюджетных фаршированных яиц. А опубликовали рецепт на Instagram-странице "ann_.food".
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.;
- тунец консервированный – 80 г;
- маринованные огурцы – 1 шт.;
- соль;
- перец;
- майонез;
- зелень для украшения;
Способ приготовления
1.Яйца отварить до готовности, почистить и разрезать пополам.
2. Вынуть желток, выложить его в глубокую емкость, размять и добавить тунец.
3.Добавить нарезанный мелкими мелкими кубиками огурец.
4.Добавить майонез, соль и перец, перемешать.
5.Нафаршировать яйца, украсить зеленью и подать на стол.