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Дуже смачний "Рваний" салат до святкового столу: яскрава закуска (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт смачного салатику на святковий стіл
Рецепт смачного салатику на святковий стіл. Фото foodsyn.com

Апетитний салат на обід чи на застілля

Святкові закуски — це та категорія рецептів, яка не може бути занадто оригінальною. Ми розповідали, як приготувати смачні крученики з яблуками. Тепер ділимось рецептом цікавого салату.

Кулінарна блогерка під ніком mariiam_foodblog розповіла, як приготувати смачний "Рваний" салат. Це чудовий варіант ситного обіду або святкової закуски.

Інгредієнти:

  • Цибуля — 2 шт.
  • Морква — 2 шт. великі)
  • Печериці — 400 грамів
  • Куряча грудинка — 1 шт
  • Яйця — 3-4 шт.
  • Майонез для заправки

Спосіб приготування:

  1. Цибулю дрібно кришимо. Моркву натираємо на тертці. Цибулю обсмажуємо разом з морквою до готовності.
  2. Печериці ріжемо на пластинки. Обсмажуємо їх окремо, додаємо сіль та перець.
  3. Куряче м’ясо відварюємо до готовності. Якщо є час, залишаємо його охолоджуватись прямо в бульйоні. Рвемо м’ясо на волокна.
  4. Яйця збиваємо в мисочці та підсолюємо. Смажимо млинчики і нарізаємо смужками.
  5. З’єднуємо всі компоненти в мисці. Заправляємо майонезом, сіль, перець, зелень до смаку.

Можна викласти його для подачі смужками (як на відео), а можна одразу перемішати і подати в такому вигляді. Це дуже смачно та ситно. Також ми розповідали, як смачно посмажити гриби.

Теги:
#Рецепт #Салат #Гриби #Курятина