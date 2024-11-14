Дуже смачний "Рваний" салат до святкового столу: яскрава закуска (відео)

Апетитний салат на обід чи на застілля

Святкові закуски — це та категорія рецептів, яка не може бути занадто оригінальною. Ми розповідали, як приготувати смачні крученики з яблуками. Тепер ділимось рецептом цікавого салату.

Кулінарна блогерка під ніком mariiam_foodblog розповіла, як приготувати смачний "Рваний" салат. Це чудовий варіант ситного обіду або святкової закуски.

Інгредієнти:

Цибуля — 2 шт.

Морква — 2 шт. великі)

Печериці — 400 грамів

Куряча грудинка — 1 шт

Яйця — 3-4 шт.

Майонез для заправки

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно кришимо. Моркву натираємо на тертці. Цибулю обсмажуємо разом з морквою до готовності. Печериці ріжемо на пластинки. Обсмажуємо їх окремо, додаємо сіль та перець. Куряче м’ясо відварюємо до готовності. Якщо є час, залишаємо його охолоджуватись прямо в бульйоні. Рвемо м’ясо на волокна. Яйця збиваємо в мисочці та підсолюємо. Смажимо млинчики і нарізаємо смужками. З’єднуємо всі компоненти в мисці. Заправляємо майонезом, сіль, перець, зелень до смаку.

Можна викласти його для подачі смужками (як на відео), а можна одразу перемішати і подати в такому вигляді. Це дуже смачно та ситно. Також ми розповідали, як смачно посмажити гриби.