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Готується легко — виходить оригінальним та смачним: рецепт оригінального салату з куркою та гранатом (відео)

Автор
Марія Швець
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Такий салат ефектно виглядає на святковому столі
Такий салат ефектно виглядає на святковому столі. Фото 1000.menu

Готувати страву дуже просто, а смак у неї дивовижний

З куркою можна приготувати багато смачних страв. Її запікають, смажать шматочками чи готують апетитні салати.

Одним із таких ми сьогодні й хочемо поділитися. Йдеться про салат з куркою та гранатом, рецептом якого поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати салат з курячим філе та гранатом

Інгредієнти:

  • відварене куряче філе;
  • консервована кукурудза;
  • гранат;
  • петрушка;
  • горіхи ;
  • майонез або йогурт;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе відварити.

2.Нарізати його кубиками.

3.Гранат почистити.

4.Петрушку дрібно нарізати.

5.Горіхи подрібнити.

6.Змішати курку, кукурудзу, гранат, петрушку та горіхи.

7.Посолити та поперчити за смаком.

8.Заправити майонезом, перемішати.

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#Салат #Курка #Гранат #Готуємо вдома