Готується легко — виходить оригінальним та смачним: рецепт оригінального салату з куркою та гранатом (відео)
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Готувати страву дуже просто, а смак у неї дивовижний
З куркою можна приготувати багато смачних страв. Її запікають, смажать шматочками чи готують апетитні салати.
Одним із таких ми сьогодні й хочемо поділитися. Йдеться про салат з куркою та гранатом, рецептом якого поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".
Як приготувати салат з курячим філе та гранатом
Інгредієнти:
- відварене куряче філе;
- консервована кукурудза;
- гранат;
- петрушка;
- горіхи ;
- майонез або йогурт;
Спосіб приготування:
1.Куряче філе відварити.
2.Нарізати його кубиками.
3.Гранат почистити.
4.Петрушку дрібно нарізати.
5.Горіхи подрібнити.
6.Змішати курку, кукурудзу, гранат, петрушку та горіхи.
7.Посолити та поперчити за смаком.
8.Заправити майонезом, перемішати.