Готується легко — виходить оригінальним та смачним: рецепт оригінального салату з куркою та гранатом (відео)

Готувати страву дуже просто, а смак у неї дивовижний

З куркою можна приготувати багато смачних страв. Її запікають, смажать шматочками чи готують апетитні салати.

Одним із таких ми сьогодні й хочемо поділитися. Йдеться про салат з куркою та гранатом, рецептом якого поділилися на Instagram-сторінці "gordynovskaya".

Як приготувати салат з курячим філе та гранатом

Інгредієнти:

відварене куряче філе;

консервована кукурудза;

гранат;

петрушка;

горіхи ;

майонез або йогурт;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе відварити.

2.Нарізати його кубиками.

3.Гранат почистити.

4.Петрушку дрібно нарізати.

5.Горіхи подрібнити.

6.Змішати курку, кукурудзу, гранат, петрушку та горіхи.

7.Посолити та поперчити за смаком.

8.Заправити майонезом, перемішати.