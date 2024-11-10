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Найкраща курка, яку можна приготувати в духовці: кухар поділився соковитим рецептом (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт на кожен день
Чудовий рецепт на кожен день. Фото Скриншот з відео

М’ясо виходить надзвичайно соковитим

Куряче м’ясо для багатьох — основа меню. Ми розповідали, як запекти цілу курку на банці. Тепер ділимось дуже простим і вдалим рецептом курки на кожен день.

М’ясо виходить дуже соковитим та ароматним. Рецептом поділився кухар Араш Хашемі. Це ідеальний варіант для швидкого та смачного обіду або вечері.

Інгредієнти:

  • Курячі стегна без кістки та шкіри – 1,1 кг
  • Сіль, перець – до смаку
  • Паприка солодка – 1 ст. л.
  • Пластівці чилі – 1 ст. л.
  • Часниковий порошок – 1 ст. л.
  • Порошок чилі – 1/2 ч. л.
  • Коріандр мелений – 1/2 ч. л.
  • Кайенський перець – 1/4 ч. л.
  • Кінза свіжа – 2 ст. л.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Йогурт натуральний – 2 ст. л.
  • Сік 1 лайма
  • Цибуля червона – 1/2 шт

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, потрібно змішати в мисці курку зі спеціями, кінзою, оливковою олією, йогуртом та соком лайма.
  2. Додати нарізану півкільцями цибулю та ретельно перемішати руками. Залишити маринуватися мінімум на 30 хвилин, а краще – кілька годин.
  3. Розігріти духовку до 220°C. Викласти мариновану курку стосиком в форму для запікання. Запікати 50-55 хвилин до готовності.
  4. Вийняти курку з духовки. Злити зайвий сік (його можна використовувати для приготування соусів або бульйону).

Залишається лише нарізати курку на порційні шматочки і подавати з улюбленим гарніром. До прикладу, ми розповідали, як приготувати дуже ніжне картопляне пюре.

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#Рецепт #М'ясо #Курка #Маринад