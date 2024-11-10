Найкраща курка, яку можна приготувати в духовці: кухар поділився соковитим рецептом (відео)
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М’ясо виходить надзвичайно соковитим
Куряче м’ясо для багатьох — основа меню. Ми розповідали, як запекти цілу курку на банці. Тепер ділимось дуже простим і вдалим рецептом курки на кожен день.
М’ясо виходить дуже соковитим та ароматним. Рецептом поділився кухар Араш Хашемі. Це ідеальний варіант для швидкого та смачного обіду або вечері.
Інгредієнти:
- Курячі стегна без кістки та шкіри – 1,1 кг
- Сіль, перець – до смаку
- Паприка солодка – 1 ст. л.
- Пластівці чилі – 1 ст. л.
- Часниковий порошок – 1 ст. л.
- Порошок чилі – 1/2 ч. л.
- Коріандр мелений – 1/2 ч. л.
- Кайенський перець – 1/4 ч. л.
- Кінза свіжа – 2 ст. л.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Йогурт натуральний – 2 ст. л.
- Сік 1 лайма
- Цибуля червона – 1/2 шт
Спосіб приготування:
- Перш за все, потрібно змішати в мисці курку зі спеціями, кінзою, оливковою олією, йогуртом та соком лайма.
- Додати нарізану півкільцями цибулю та ретельно перемішати руками. Залишити маринуватися мінімум на 30 хвилин, а краще – кілька годин.
- Розігріти духовку до 220°C. Викласти мариновану курку стосиком в форму для запікання. Запікати 50-55 хвилин до готовності.
- Вийняти курку з духовки. Злити зайвий сік (його можна використовувати для приготування соусів або бульйону).
Залишається лише нарізати курку на порційні шматочки і подавати з улюбленим гарніром. До прикладу, ми розповідали, як приготувати дуже ніжне картопляне пюре.