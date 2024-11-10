Найкраща курка, яку можна приготувати в духовці: кухар поділився соковитим рецептом (відео)

М’ясо виходить надзвичайно соковитим

Куряче м’ясо для багатьох — основа меню. Ми розповідали, як запекти цілу курку на банці. Тепер ділимось дуже простим і вдалим рецептом курки на кожен день.

М’ясо виходить дуже соковитим та ароматним. Рецептом поділився кухар Араш Хашемі. Це ідеальний варіант для швидкого та смачного обіду або вечері.

Інгредієнти:

Курячі стегна без кістки та шкіри – 1,1 кг

Сіль, перець – до смаку

Паприка солодка – 1 ст. л.

Пластівці чилі – 1 ст. л.

Часниковий порошок – 1 ст. л.

Порошок чилі – 1/2 ч. л.

Коріандр мелений – 1/2 ч. л.

Кайенський перець – 1/4 ч. л.

Кінза свіжа – 2 ст. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Йогурт натуральний – 2 ст. л.

Сік 1 лайма

Цибуля червона – 1/2 шт

Спосіб приготування:

Перш за все, потрібно змішати в мисці курку зі спеціями, кінзою, оливковою олією, йогуртом та соком лайма. Додати нарізану півкільцями цибулю та ретельно перемішати руками. Залишити маринуватися мінімум на 30 хвилин, а краще – кілька годин. Розігріти духовку до 220°C. Викласти мариновану курку стосиком в форму для запікання. Запікати 50-55 хвилин до готовності. Вийняти курку з духовки. Злити зайвий сік (його можна використовувати для приготування соусів або бульйону).

Залишається лише нарізати курку на порційні шматочки і подавати з улюбленим гарніром. До прикладу, ми розповідали, як приготувати дуже ніжне картопляне пюре.