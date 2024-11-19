Готовится легко – получается оригинальным и вкусным: рецепт оригинального салата с курицей и гранатом (видео)
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Готовить блюдо очень просто, а вкус у него удивительный
С курицей можно приготовить много вкусных блюд. Ее запекают, жарят кусочками или готовят аппетитные салаты.
Одним из таких мы сегодня хотим поделиться. Речь идет о салате с курицей и гранатом, рецептом которого поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".
Как приготовить салат с куриным филе и гранатом
Ингредиенты:
- отварное куриное филе;
- консервированная кукуруза;
- гранат;
- петрушка;
- орехи;
- майонез или йогурт;
Способ приготовления:
1.Куриное филе отварить.
2.Нарезать его кубиками.
3.Гранат почистить.
4.Петрушку мелко нарезать.
5.Орехи измельчить.
6.Смешать курицу, кукурузу, гранат, петрушку и орехи.
7.Посолить и поперчить по вкусу.
8. Заправить майонезом, перемешать.