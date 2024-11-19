Готовится легко – получается оригинальным и вкусным: рецепт оригинального салата с курицей и гранатом (видео)

Готовить блюдо очень просто, а вкус у него удивительный

С курицей можно приготовить много вкусных блюд. Ее запекают, жарят кусочками или готовят аппетитные салаты.

Одним из таких мы сегодня хотим поделиться. Речь идет о салате с курицей и гранатом, рецептом которого поделились на Instagram-странице "gordynovskaya".

Как приготовить салат с куриным филе и гранатом

Ингредиенты:

отварное куриное филе;

консервированная кукуруза;

гранат;

петрушка;

орехи;

майонез или йогурт;

Способ приготовления:

1.Куриное филе отварить.

2.Нарезать его кубиками.

3.Гранат почистить.

4.Петрушку мелко нарезать.

5.Орехи измельчить.

6.Смешать курицу, кукурузу, гранат, петрушку и орехи.

7.Посолить и поперчить по вкусу.

8. Заправить майонезом, перемешать.