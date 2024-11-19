Замішувати тісто не треба: рецепт швидкого пирога з рибкою (відео)

Готується дуже легко

Не всі люблять проводити багато часу на кухні, проте бажання порадувати своїх близьких чимось смачненьким та оригінальним знайоме багатьом. Цей рецепт стане справжнім відкриттям для тих, хто любить поєднувати ніжну рибу з овочами та хрустким лавашем. Готується він просто і швидко, а результат перевершує всі очікування: соковита риба, просочена ароматним соусом, у поєднанні з помідорами та запеченим сиром, створює неймовірний смаковий ансамбль. Ця страва підійде як для звичайної вечері, так і для частування гостей.

Інгредієнти:

філе риби — 4 шт;

лаваш — 4 шт;

сметана — 300 г;

цибуля — 1 шт;

гірчиця — 2 ч.л;

яйце — 1 шт;

помідори — 4 шт;

сир — 100 г;

сіль/перець.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо кубиками. До неї додаємо сметану, гірчицю, яйце, сіль та перець. Помідори нарізаємо кружечками. Розгортаємо лаваш та викладаємо на нього помідори. Філе риби добре змащуємо сумішшю цибулі зі сметаною та гірчицею та викладаємо зверху на помідори. Загортаємо лаваш конвертиком. Викладаємо загорнуту у лаваш рибу на застелене пергаментом деко. Змащуємо лаваш сумішшю натертого на дрібній тертці сиру зі сметаною. Запікаємо приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів.

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