Замешивать тесто не надо: рецепт быстрого пирога с рыбкой (видео)

Готовится очень легко

Не все любят проводить много времени на кухне, однако желание порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким и оригинальным знакомо многим. Этот рецепт станет настоящим открытием для тех, кто любит сочетать нежную рыбу с овощами и хрустящим лавашем. Готовится он просто и быстро, а результат превосходит все ожидания: сочная рыба, пропитанная ароматным соусом, в сочетании с помидорами и запеченным сыром создает невероятный вкусовой ансамбль. Это блюдо подойдет как для обычного ужина, так и для угощения гостей.

Ингредиенты:

филе рыбы – 4 шт;

лаваш — 4 шт;

сметана — 300 г;

лук – 1 шт;

горчица – 2 ч.л;

яйцо — 1 шт;

помидоры — 4 шт;

сыр – 100 г;

соль/перец.

Способ приготовления:

Лук нарезаем кубиками. К нему добавляем сметану, горчицу, яйцо, соль и перец. Помидоры нарезаем кружочками. Разворачиваем лаваш и выкладываем на него помидоры. Филе рыбы хорошо смазываем смесью лука со сметаной и горчицей и выкладываем сверху на помидоры. Заворачиваем лаваш конвертиком. Выкладываем завернутую в лаваш рыбу на застеленный пергаментом противень. Смазываем лаваш смесью натертого на мелкой терке сыра со сметаной. Запекаем примерно 20 минут при температуре 180 градусов.

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