Замешивать тесто не надо: рецепт быстрого пирога с рыбкой (видео)
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Готовится очень легко
Не все любят проводить много времени на кухне, однако желание порадовать своих близких чем-нибудь вкусненьким и оригинальным знакомо многим. Этот рецепт станет настоящим открытием для тех, кто любит сочетать нежную рыбу с овощами и хрустящим лавашем. Готовится он просто и быстро, а результат превосходит все ожидания: сочная рыба, пропитанная ароматным соусом, в сочетании с помидорами и запеченным сыром создает невероятный вкусовой ансамбль. Это блюдо подойдет как для обычного ужина, так и для угощения гостей.
Ингредиенты:
- филе рыбы – 4 шт;
- лаваш — 4 шт;
- сметана — 300 г;
- лук – 1 шт;
- горчица – 2 ч.л;
- яйцо — 1 шт;
- помидоры — 4 шт;
- сыр – 100 г;
- соль/перец.
Способ приготовления:
- Лук нарезаем кубиками. К нему добавляем сметану, горчицу, яйцо, соль и перец.
- Помидоры нарезаем кружочками.
- Разворачиваем лаваш и выкладываем на него помидоры.
- Филе рыбы хорошо смазываем смесью лука со сметаной и горчицей и выкладываем сверху на помидоры. Заворачиваем лаваш конвертиком.
- Выкладываем завернутую в лаваш рыбу на застеленный пергаментом противень. Смазываем лаваш смесью натертого на мелкой терке сыра со сметаной.
- Запекаем примерно 20 минут при температуре 180 градусов.
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