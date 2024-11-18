Дуже красивий салат з буряка: рецепт простий, а смак — неймовірний (відео)

Цей салат дуже легко приготувати

Прості страви — це гарна нагода потішити себе смачненьким. Ми розповідали, як особливо вдало посмажити картоплю. Тепер ділимось рецептом смачного і красивого салату з буряком.

Як його готувати, розповіли на ютуб-каналі Cooking with Lesia Pizhyk. Він дуже смачний, підходить як на кожен день, так і до святкового столу. А продукти для нього потрібні найпростіші.

Інгредієнти:

Буряк відварений — 3 шт. (450 г)

Яйця відварені — 4 шт.

Сметана (20%) — 200 г

Сир твердий (наприклад, Гауда) — 200 г

Зелень свіжа (кріп, петрушка) — 40 г

Часник свіжий — 15 г

Сіль — 0.5 ч.л.

Перець чорний мелений — до смаку

Спосіб приготування:

Відварені буряки натерти на крупній тертці, посолити, поперчити та добре перемішати. Дати охолонути. Змішати сметану з пропущеним через прес часником та сіллю. Використовуючи кулінарне кільце, формувати салат шарами: буряк, заправка, зелень, яйце (терте на крупній тертці), сир (тертий), заправка. Повторювати шари до закінчення продуктів. Зверху прикрасити зеленню. Дати салату настоятися в холодильнику хоча б 30 хвилин.

Обов’язково дайте салату настоятися — так продукти просочаться смаками один одного, і салат стане нереально смачним. Також ми розповідали, як приготувати незвичний салатик "Зимова окрошка".