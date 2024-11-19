Так смачно "Шубу" ви ще не готували: розкішна закуска до святкового столу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт апетитної закуски з оселедцем
Класичний "Оселедець під шубою" уже нікому не подобається. Ми розповідали, як приготувати цікавий рулет з лаваша. Тепер розповідаємо, як ще можна оригінально використати поєднання "буряк+оселедець".
Швидка закуска до столу — це бутерброди міні-шубки. Поєднання інгредієнтів перевірене та смачне, а смак готової закуски — чудовий. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич.
Інгредієнти:
- буряк відварений — 1 шт
- філе оселедця — 150 г
- майонез або сметана — 1 ст. л. з гіркою
- часник — 1 зубчик
- спеції — до смаку
Спосіб приготування:
- Буряк відварюємо та чистимо від шкірки. Відварений буряк натираємо на терці і зливаємо зайву рідину.
- Перекладаємо буряк, з якого прибрали сік, в окрему мисочку. Додаємо майонез і натираємо в бурякову масу часник. За бажанням додаємо сіль та перець.
- Хліб нарізаємо та підсмажуємо до золотистої скоринки. Найсмачніше брати саме чорний, однак можна використовувати той, який найбільше подобається.
- Нарізаємо смужками оселедець. Кожен шматочок хліба змащуємо намазкою і зверху кладемо рибу. За бажанням декоруємо цибулькою.
Ця закуска виходить дуже проста, але, разом з тим — неймовірно вдала. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати гриби.