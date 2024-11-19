Так смачно "Шубу" ви ще не готували: розкішна закуска до святкового столу (відео)

Рецепт апетитної закуски з оселедцем

Класичний "Оселедець під шубою" уже нікому не подобається. Ми розповідали, як приготувати цікавий рулет з лаваша. Тепер розповідаємо, як ще можна оригінально використати поєднання "буряк+оселедець".

Швидка закуска до столу — це бутерброди міні-шубки. Поєднання інгредієнтів перевірене та смачне, а смак готової закуски — чудовий. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти:

буряк відварений — 1 шт

філе оселедця — 150 г

майонез або сметана — 1 ст. л. з гіркою

часник — 1 зубчик

спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Буряк відварюємо та чистимо від шкірки. Відварений буряк натираємо на терці і зливаємо зайву рідину. Перекладаємо буряк, з якого прибрали сік, в окрему мисочку. Додаємо майонез і натираємо в бурякову масу часник. За бажанням додаємо сіль та перець. Хліб нарізаємо та підсмажуємо до золотистої скоринки. Найсмачніше брати саме чорний, однак можна використовувати той, який найбільше подобається. Нарізаємо смужками оселедець. Кожен шматочок хліба змащуємо намазкою і зверху кладемо рибу. За бажанням декоруємо цибулькою.

Ця закуска виходить дуже проста, але, разом з тим — неймовірно вдала. Також ми розповідали, як особливо смачно приготувати гриби.