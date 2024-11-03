Ви не вміли смажити гриби правильно: що зробити, щоб смак був неймовірним (відео)

Як посмажити їх особливо смачно

В простих стравах є щось особливе, мабуть, тому такі рецепти користуються особливою популярністю. Ми розповідали, як дуже смачно приготувати гречку в рукаві. Тепер ділимось рецептом апетитної закуски з грибів.

Як правильно смажити печериці, розповів кулінарний експерт з ютуб-каналу "СМАЧНОДОМАШНЬО". Він показав базовий рецепт рум'яних, смачних та ароматних грибочків. За словами кухаря, гриби важливо смажити на максимальній температурі, а отже, варто використовувати або сталеву сковорідку, або сковорідку з товстим дном.

Інгредієнти:

Печериці (промиті та висушені) — 450 г

Олія соняшникова — 40 мл

Цибуля (середнього розміру) — 1 шт

Часник — 5 зубчиків

Масло вершкове — 30 г

Кріп свіжий — 30 г

Сіль та перець — до смаку

Спосіб приготування:

На сковороду додаємо олію. Сильно її розігріваємо. Гриби розрізаємо на дві частини. На розпечену олію додаємо гриби. Цибулю шаткуємо напівкільцями, а часник подрібнюємо. Через дві хвилини від початку смаження перемішуємо гриби. Додаємо цибулю та перемішуємо, коли цибуля карамелізується, поступово вводимо масло. Дрібно січемо кріп та додаємо часник. Солимо, перчимо та додаємо зелень.

Грибочки виходять рум'яні, соковиті, з чітким вершковим ароматом. Також ми розповідали, як приготувати смачну намазку з моркви.