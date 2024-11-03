Ви не вміли смажити гриби правильно: що зробити, щоб смак був неймовірним (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як посмажити їх особливо смачно
В простих стравах є щось особливе, мабуть, тому такі рецепти користуються особливою популярністю. Ми розповідали, як дуже смачно приготувати гречку в рукаві. Тепер ділимось рецептом апетитної закуски з грибів.
Як правильно смажити печериці, розповів кулінарний експерт з ютуб-каналу "СМАЧНОДОМАШНЬО". Він показав базовий рецепт рум'яних, смачних та ароматних грибочків. За словами кухаря, гриби важливо смажити на максимальній температурі, а отже, варто використовувати або сталеву сковорідку, або сковорідку з товстим дном.
Інгредієнти:
- Печериці (промиті та висушені) — 450 г
- Олія соняшникова — 40 мл
- Цибуля (середнього розміру) — 1 шт
- Часник — 5 зубчиків
- Масло вершкове — 30 г
- Кріп свіжий — 30 г
- Сіль та перець — до смаку
Спосіб приготування:
- На сковороду додаємо олію. Сильно її розігріваємо. Гриби розрізаємо на дві частини.
- На розпечену олію додаємо гриби. Цибулю шаткуємо напівкільцями, а часник подрібнюємо.
- Через дві хвилини від початку смаження перемішуємо гриби. Додаємо цибулю та перемішуємо, коли цибуля карамелізується, поступово вводимо масло.
- Дрібно січемо кріп та додаємо часник. Солимо, перчимо та додаємо зелень.
Грибочки виходять рум'яні, соковиті, з чітким вершковим ароматом. Також ми розповідали, як приготувати смачну намазку з моркви.