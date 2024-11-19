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Так вкусно "Шубу" вы еще не готовили: роскошная закуска к праздничному столу (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как особенно вкусно подать сельдь
Как особенно вкусно подать сельдь. Фото shuba.life

Рецепт аппетитной закуски с селедкой

Классическая "Селедка под шубой" уже никому не нравится. Мы рассказывали, как приготовить интересный рулет из лаваша. Теперь рассказываем, как еще можно оригинально использовать сочетание "свекла+сельдь".

Быстрая закуска к столу – это бутерброды мини-шубки. Сочетание ингредиентов проверено и вкусно, а вкус готовой закуски – отличный. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич.

Ингредиенты:

  • свекла отварная — 1 шт
  • филе сельди — 150 г
  • майонез или сметана – 1 ст. л. с горкой
  • чеснок — 1 зубчик
  • специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свеклу отвариваем и чистим от кожуры. Отварную свеклу натираем на терке и сливаем лишнюю жидкость.
  2. Переводим свеклу, из которой убрали сок, в отдельную мисочку. Добавляем майонез и натираем в свекольную массу чеснок. При желании добавляем соль и перец.
  3. Хлеб нарезаем и поджариваем до золотистой корочки. Вкуснее всего брать именно черный, однако можно использовать тот, который больше всего нравится.
  4. Нарезаем полосками сельдь. Каждый кусочек хлеба смазываем намазкой и сверху кладем рыбу. По желанию декорируем лучком.

Эта закуска получается очень простая, но вместе с тем невероятно удачная. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить грибы.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Шуба #Бутерброды #Селедка