Так вкусно "Шубу" вы еще не готовили: роскошная закуска к праздничному столу (видео)
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Рецепт аппетитной закуски с селедкой
Классическая "Селедка под шубой" уже никому не нравится. Мы рассказывали, как приготовить интересный рулет из лаваша. Теперь рассказываем, как еще можно оригинально использовать сочетание "свекла+сельдь".
Быстрая закуска к столу – это бутерброды мини-шубки. Сочетание ингредиентов проверено и вкусно, а вкус готовой закуски – отличный. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич.
Ингредиенты:
- свекла отварная — 1 шт
- филе сельди — 150 г
- майонез или сметана – 1 ст. л. с горкой
- чеснок — 1 зубчик
- специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Свеклу отвариваем и чистим от кожуры. Отварную свеклу натираем на терке и сливаем лишнюю жидкость.
- Переводим свеклу, из которой убрали сок, в отдельную мисочку. Добавляем майонез и натираем в свекольную массу чеснок. При желании добавляем соль и перец.
- Хлеб нарезаем и поджариваем до золотистой корочки. Вкуснее всего брать именно черный, однако можно использовать тот, который больше всего нравится.
- Нарезаем полосками сельдь. Каждый кусочек хлеба смазываем намазкой и сверху кладем рыбу. По желанию декорируем лучком.
Эта закуска получается очень простая, но вместе с тем невероятно удачная. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить грибы.