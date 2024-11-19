Так вкусно "Шубу" вы еще не готовили: роскошная закуска к праздничному столу (видео)

Рецепт аппетитной закуски с селедкой

Классическая "Селедка под шубой" уже никому не нравится. Мы рассказывали, как приготовить интересный рулет из лаваша. Теперь рассказываем, как еще можно оригинально использовать сочетание "свекла+сельдь".

Быстрая закуска к столу – это бутерброды мини-шубки. Сочетание ингредиентов проверено и вкусно, а вкус готовой закуски – отличный. Рецептом поделилась кулинарная блоггер Юлия Сенич.

Ингредиенты:

свекла отварная — 1 шт

филе сельди — 150 г

майонез или сметана – 1 ст. л. с горкой

чеснок — 1 зубчик

специи — по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу отвариваем и чистим от кожуры. Отварную свеклу натираем на терке и сливаем лишнюю жидкость. Переводим свеклу, из которой убрали сок, в отдельную мисочку. Добавляем майонез и натираем в свекольную массу чеснок. При желании добавляем соль и перец. Хлеб нарезаем и поджариваем до золотистой корочки. Вкуснее всего брать именно черный, однако можно использовать тот, который больше всего нравится. Нарезаем полосками сельдь. Каждый кусочек хлеба смазываем намазкой и сверху кладем рыбу. По желанию декорируем лучком.

Эта закуска получается очень простая, но вместе с тем невероятно удачная. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить грибы.