Ніхто не вірить, що це — дешева капуста: рецепт розкішної страви в духовці (відео)
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Як смачно приготувати капусту
Пісні страви можуть бути дуже смачними, якщо знати деякі секрети приготування. Ми розповідали, як приготувати смажену картоплю особливо смачно. Тепер ділимось рецептом апетитної запеченої капусти в ароматному маринаді.
Смідинську капусту внесли до переліку нематеріальної спадщини, і не дарма — адже це дуже смачно. В оригінальному рецепті цю капусту запікають в печі. Кулінарна блогерка під ніком _recipes_ira поділилась модифікованим рецептом, за яким таку капусту можна приготувати в звичайній духовці та використовуючи продукти, які легко знайти в супермаркеті.
Інгредієнти:
- 2 кг капусти
- 100 мл соєвого соусу
- 1 ч. л. меду
- 50 г гірчиці в зернах
- 1 головка часнику
- сіль та перецб до смаку
- 100 мл рослинної олії
Спосіб приготування:
- Капусту розрізаємо на 4 частини та викладаємо в рукав для запікання. Міцно зав’язуємо рукав і ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів, на 1,5 години.
- За цей час верхні листочки капусти повинні стати коричневими. З ними можна вчинити так, як більше подобається — зняти або залишити.
- В окремій мисочці з’єднуємо інгредієнти для маринаду. Соєвий соус змішуємо з медом та гірчицею, додаємо олію. Подрібнюємо одну головку часнику та до смаку солимо і перчимо.
- Розрізаємо капусту на порційні великі шматки і заливаємо соусом. Все перемішуємо. Ставимо капусту в холодильник під кришкою. Час від часу можна перемішувати.
Найсмачнішою ця капуста стане на наступний день, хоча можна куштувати і раніше. Також ми розповідали, як дуже смачно посмажити гриби.