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Ніхто не вірить, що це — дешева капуста: рецепт розкішної страви в духовці (відео)

Автор
Марія Дума
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Апетитна запечена капуста
Апетитна запечена капуста. Фото smidynotg.gov.ua

Як смачно приготувати капусту

Пісні страви можуть бути дуже смачними, якщо знати деякі секрети приготування. Ми розповідали, як приготувати смажену картоплю особливо смачно. Тепер ділимось рецептом апетитної запеченої капусти в ароматному маринаді.

Смідинську капусту внесли до переліку нематеріальної спадщини, і не дарма — адже це дуже смачно. В оригінальному рецепті цю капусту запікають в печі. Кулінарна блогерка під ніком _recipes_ira поділилась модифікованим рецептом, за яким таку капусту можна приготувати в звичайній духовці та використовуючи продукти, які легко знайти в супермаркеті.

Інгредієнти:

  • 2 кг капусти
  • 100 мл соєвого соусу
  • 1 ч. л. меду
  • 50 г гірчиці в зернах
  • 1 головка часнику
  • сіль та перецб до смаку
  • 100 мл рослинної олії

Спосіб приготування:

  1. Капусту розрізаємо на 4 частини та викладаємо в рукав для запікання. Міцно зав’язуємо рукав і ставимо в духовку, розігріту до 200 градусів, на 1,5 години.
  2. За цей час верхні листочки капусти повинні стати коричневими. З ними можна вчинити так, як більше подобається — зняти або залишити.
  3. В окремій мисочці з’єднуємо інгредієнти для маринаду. Соєвий соус змішуємо з медом та гірчицею, додаємо олію. Подрібнюємо одну головку часнику та до смаку солимо і перчимо.
  4. Розрізаємо капусту на порційні великі шматки і заливаємо соусом. Все перемішуємо. Ставимо капусту в холодильник під кришкою. Час від часу можна перемішувати.

Найсмачнішою ця капуста стане на наступний день, хоча можна куштувати і раніше. Також ми розповідали, як дуже смачно посмажити гриби.

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#Рецепт #Капуста #Закуска #Піст