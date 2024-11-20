Никто не верит, что это - дешевая капуста: рецепт роскошного блюда в духовке (видео)

Как вкусно приготовить капусту

Песни могут быть очень вкусными, если знать некоторые секреты приготовления. Мы рассказывали, как приготовить жареный картофель особенно вкусно. Теперь делимся рецептом аппетитной запеченной капусты в ароматном маринаде.

Смидинскую капусту внесли в список нематериального наследия, и не зря — это ведь очень вкусно. В оригинальном рецепте капусту запекают в печи. Кулинарная блоггер под ником _recipes_ira поделилась модифицированным рецептом, по которому такую капусту можно приготовить в обычной духовке и используя продукты, которые легко найти в супермаркете.

Ингредиенты:

2 кг капусты

100 мл соевого соуса

1 ч. л. меда

50 г горчицы в зернах

1 головка чеснока

соль и перец по вкусу

100 мл растительного масла

Способ приготовления:

Капусту разрезаем на 4 части и выкладываем в рукав для запекания. Прочно завязываем рукав и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1,5 часа. За это время верхние листья капусты должны стать коричневыми. С ними можно поступить так, как больше нравится – снять или оставить. В отдельной мисочке соединяем ингредиенты маринада. Соевый соус смешиваем с медом и горчицей, добавляем растительное масло. Измельчаем одну головку чеснока и по вкусу солим и перчим. Разрезаем капусту на большие порционные куски и заливаем соусом. Все перемешиваем. Ставим капусту в холодильник под крышкой. Иногда можно перемешивать.

Вкуснейшей эта капуста станет на следующий день, хотя можно пробовать и раньше. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.