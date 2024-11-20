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Никто не верит, что это - дешевая капуста: рецепт роскошного блюда в духовке (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитная запеченная капуста
Аппетитная запеченная капуста. Фото smidynotg.gov.ua

Как вкусно приготовить капусту

Песни могут быть очень вкусными, если знать некоторые секреты приготовления. Мы рассказывали, как приготовить жареный картофель особенно вкусно. Теперь делимся рецептом аппетитной запеченной капусты в ароматном маринаде.

Смидинскую капусту внесли в список нематериального наследия, и не зря — это ведь очень вкусно. В оригинальном рецепте капусту запекают в печи. Кулинарная блоггер под ником _recipes_ira поделилась модифицированным рецептом, по которому такую капусту можно приготовить в обычной духовке и используя продукты, которые легко найти в супермаркете.

Ингредиенты:

  • 2 кг капусты
  • 100 мл соевого соуса
  • 1 ч. л. меда
  • 50 г горчицы в зернах
  • 1 головка чеснока
  • соль и перец по вкусу
  • 100 мл растительного масла

Способ приготовления:

  1. Капусту разрезаем на 4 части и выкладываем в рукав для запекания. Прочно завязываем рукав и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1,5 часа.
  2. За это время верхние листья капусты должны стать коричневыми. С ними можно поступить так, как больше нравится – снять или оставить.
  3. В отдельной мисочке соединяем ингредиенты маринада. Соевый соус смешиваем с медом и горчицей, добавляем растительное масло. Измельчаем одну головку чеснока и по вкусу солим и перчим.
  4. Разрезаем капусту на большие порционные куски и заливаем соусом. Все перемешиваем. Ставим капусту в холодильник под крышкой. Иногда можно перемешивать.

Вкуснейшей эта капуста станет на следующий день, хотя можно пробовать и раньше. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Закуска #Піст