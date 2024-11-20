Никто не верит, что это - дешевая капуста: рецепт роскошного блюда в духовке (видео)
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Как вкусно приготовить капусту
Песни могут быть очень вкусными, если знать некоторые секреты приготовления. Мы рассказывали, как приготовить жареный картофель особенно вкусно. Теперь делимся рецептом аппетитной запеченной капусты в ароматном маринаде.
Смидинскую капусту внесли в список нематериального наследия, и не зря — это ведь очень вкусно. В оригинальном рецепте капусту запекают в печи. Кулинарная блоггер под ником _recipes_ira поделилась модифицированным рецептом, по которому такую капусту можно приготовить в обычной духовке и используя продукты, которые легко найти в супермаркете.
Ингредиенты:
- 2 кг капусты
- 100 мл соевого соуса
- 1 ч. л. меда
- 50 г горчицы в зернах
- 1 головка чеснока
- соль и перец по вкусу
- 100 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Капусту разрезаем на 4 части и выкладываем в рукав для запекания. Прочно завязываем рукав и ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на 1,5 часа.
- За это время верхние листья капусты должны стать коричневыми. С ними можно поступить так, как больше нравится – снять или оставить.
- В отдельной мисочке соединяем ингредиенты маринада. Соевый соус смешиваем с медом и горчицей, добавляем растительное масло. Измельчаем одну головку чеснока и по вкусу солим и перчим.
- Разрезаем капусту на большие порционные куски и заливаем соусом. Все перемешиваем. Ставим капусту в холодильник под крышкой. Иногда можно перемешивать.
Вкуснейшей эта капуста станет на следующий день, хотя можно пробовать и раньше. Также мы рассказывали, как вкусно пожарить грибы.