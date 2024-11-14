Посмажте картоплю таким методом — і всі сусіди збіжаться на аромат: дуже просто і дуже смачно (відео)

Це відмінний перекус за копійки

Картопля — це дуже універсальний овоч. Вона може бути як гарніром, наприклад, найніжнішим пюре, так і частиною іншої страви. А ще — цілком самостійним перекусом, як, скажімо, смажена картопля.

На кулінарному ютуб-каналі "Просто і смачно" розповіли, як посмажити її особливо вдало. Ця страва відрізняється від класичної смаженої картоплі, проте принцип приготування схожий. Ви отримуєте практично великий картопляний дерун, який за весь час смаження достатньо перевернути всього один раз.

Інгредієнти:

2 картоплини

сіль

часник сушений

хмелі-сунелі

копчена паприка

оливкова олія

2 яйця

перець

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо, натираємо на велику тертку та солимо. Додаємо до картопляної маси сушений часник, хмелі-сунелі та копчену паприку. Все ретельно перемішуємо. Ставимо сковороду на вогонь та розігріваємо на ній олію. Перекладаємо картоплю в сковороду (якщо у вас на дні ємності з картоплею зібралась вода, то її у сковороду не виливайте). Розрівнюємо лопаткою в рівномірний шар. Смажимо картопляний коржик на слабкому вогні 8-10 хвилин під кришкою. Паралельно з сіллю та перцем збиваємо яйця та заливаємо ними картоплю. Знову накриваємо кришкою та готуємо ще 8-10 хвилин. Тоді перевертаємо та смажимо ще 4-5 хвилин.

Картопляний коржик виходить золотистим, смачним і дуже ароматним. Також ми розповідали, як особливо смачно посмажити гриби.