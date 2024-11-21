Приготуєте, поки гості до вас їдуть: рецепт апетитних сосисок в лаваші (відео)

Готується просто та швидко

Рецепти смачних закусок, на кшталт "швидкої піци", виручають, коли потрібно швиденько щось приготувати, а часу обмаль. У такому випадку можна взяти прості продукти та накрити на стіл за лічені хвилини.

Однією з таких страв є сосиски в лаваші. Готуються вони легко, а виходять смачними, інформують на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати сосиски в лаваші

Інгредієнти:

лаваш – 1 пачка;

сосиски – 7 шт.;

сир моцарела – 180 г;

яйця – 1 шт.;

панірувальні сухарі;

олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.Лаваш нарізати на частини.

2.Викласти сир та сосиску.

3.Скрутити та край змастити яйцем, щоб все добре скріпилось.

4.Обваляти в яйці, потім в сухарях.

5.Підсмажити на маленькому вогні з обох сторін.