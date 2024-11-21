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Приготуєте, поки гості до вас їдуть: рецепт апетитних сосисок в лаваші (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачний та ситний варіант для сніданку чи перекусу
Смачний та ситний варіант для сніданку чи перекусу. Фото 1000.menu

Готується просто та швидко

Рецепти смачних закусок, на кшталт "швидкої піци", виручають, коли потрібно швиденько щось приготувати, а часу обмаль. У такому випадку можна взяти прості продукти та накрити на стіл за лічені хвилини.

Однією з таких страв є сосиски в лаваші. Готуються вони легко, а виходять смачними, інформують на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати сосиски в лаваші

Інгредієнти:

  • лаваш – 1 пачка;
  • сосиски – 7 шт.;
  • сир моцарела – 180 г;
  • яйця – 1 шт.;
  • панірувальні сухарі;
  • олія для смаження;

Спосіб приготування:

1.Лаваш нарізати на частини.

2.Викласти сир та сосиску.

3.Скрутити та край змастити яйцем, щоб все добре скріпилось.

4.Обваляти в яйці, потім в сухарях.

5.Підсмажити на маленькому вогні з обох сторін.

Теги:
#Сосиски #Закуска #Лаваш #Готуємо вдома