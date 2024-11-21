Приготуєте, поки гості до вас їдуть: рецепт апетитних сосисок в лаваші (відео)
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Готується просто та швидко
Рецепти смачних закусок, на кшталт "швидкої піци", виручають, коли потрібно швиденько щось приготувати, а часу обмаль. У такому випадку можна взяти прості продукти та накрити на стіл за лічені хвилини.
Однією з таких страв є сосиски в лаваші. Готуються вони легко, а виходять смачними, інформують на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".
Як приготувати сосиски в лаваші
Інгредієнти:
- лаваш – 1 пачка;
- сосиски – 7 шт.;
- сир моцарела – 180 г;
- яйця – 1 шт.;
- панірувальні сухарі;
- олія для смаження;
Спосіб приготування:
1.Лаваш нарізати на частини.
2.Викласти сир та сосиску.
3.Скрутити та край змастити яйцем, щоб все добре скріпилось.
4.Обваляти в яйці, потім в сухарях.
5.Підсмажити на маленькому вогні з обох сторін.