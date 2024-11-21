Приготовите, пока гости к вам едут: рецепт аппетитных сосисок в лаваше (видео)

Готовится просто и быстро

Рецепты вкусных закусок, вроде "быстрой пиццы", выручают, когда нужно быстро что-то приготовить, а времени мало. В таком случае можно взять простые продукты и накрыть стол за считанные минуты.

Одним из таких блюд являются сосиски в лаваше. Готовятся они легко, а получаются вкусными, информируют на Instagram-странице "valeria_pytel_".

Как приготовить сосиски в лаваше

Ингредиенты:

лаваш – 1 пачка;

сосиски – 7 шт.;

сыр моцарелла – 180 г;

яйца – 1 шт.;

панировочные сухари;

масло для жарки;

Способ приготовления:

1. Лаваш нарезать на части.

2.Выложить сыр и сосиску.

3.Скрутить и смазать яйцом, чтобы все хорошо скрепилось.

4.Обвалять в яйце, затем в сухарях.

5.Поджарить на маленьком огне с обеих сторон.