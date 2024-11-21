Приготовите, пока гости к вам едут: рецепт аппетитных сосисок в лаваше (видео)
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Готовится просто и быстро
Рецепты вкусных закусок, вроде "быстрой пиццы", выручают, когда нужно быстро что-то приготовить, а времени мало. В таком случае можно взять простые продукты и накрыть стол за считанные минуты.
Одним из таких блюд являются сосиски в лаваше. Готовятся они легко, а получаются вкусными, информируют на Instagram-странице "valeria_pytel_".
Как приготовить сосиски в лаваше
Ингредиенты:
- лаваш – 1 пачка;
- сосиски – 7 шт.;
- сыр моцарелла – 180 г;
- яйца – 1 шт.;
- панировочные сухари;
- масло для жарки;
Способ приготовления:
1. Лаваш нарезать на части.
2.Выложить сыр и сосиску.
3.Скрутить и смазать яйцом, чтобы все хорошо скрепилось.
4.Обвалять в яйце, затем в сухарях.
5.Поджарить на маленьком огне с обеих сторон.