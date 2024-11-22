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Не лише салат: приготуйте вишукані брускети "Цезар" (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ефектно виглядають на столі
Ефектно виглядають на столі. Фото ru.freepik.com

Готують просто та легко

Швидкі закуски на кшталт канапок з оселедцем, лимоном та ківі не соромно подати до святкового столу чи просто до вечері. А якщо готуються вони легко та просто — ціни їм немає!

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом брускетів "Цезар", які виходять надзвичайно смачними. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати брускети "Цезар"

Інгредієнти:

  • багет;
  • листя салату;
  • соус "Цезар";
  • куряче філе;
  • чері;
  • сир твердий витриманий;
  • олія для смаження;
  • спеції;

Спосіб приготування:

1.Філе замаринувати у спеціях (паприка, сіль і прованські трави).

2.Підсмажити на сковорідці.

3.Готове філе нарізати на невеличкі шматочки.

4.Багет нарізати та обсмажити за допомогою олії на сковорідці або в духовці.

5. Багет змастити соусом.

6. Викласти листя салату, філе, додати помідори чері.

7. Полити соус сіточкою і посипати щедро тертим сиром.

Теги:
#Закуска #Цезар #Готуємо вдома