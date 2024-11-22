Не лише салат: приготуйте вишукані брускети "Цезар" (відео)

Готують просто та легко

Швидкі закуски на кшталт канапок з оселедцем, лимоном та ківі не соромно подати до святкового столу чи просто до вечері. А якщо готуються вони легко та просто — ціни їм немає!

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом брускетів "Цезар", які виходять надзвичайно смачними. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".

Як приготувати брускети "Цезар"

Інгредієнти:

багет;

листя салату;

соус "Цезар";

куряче філе;

чері;

сир твердий витриманий;

олія для смаження;

спеції;

Спосіб приготування:

1.Філе замаринувати у спеціях (паприка, сіль і прованські трави).

2.Підсмажити на сковорідці.

3.Готове філе нарізати на невеличкі шматочки.

4.Багет нарізати та обсмажити за допомогою олії на сковорідці або в духовці.

5. Багет змастити соусом.

6. Викласти листя салату, філе, додати помідори чері.

7. Полити соус сіточкою і посипати щедро тертим сиром.