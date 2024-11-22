Не лише салат: приготуйте вишукані брускети "Цезар" (відео)
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Готують просто та легко
Швидкі закуски на кшталт канапок з оселедцем, лимоном та ківі не соромно подати до святкового столу чи просто до вечері. А якщо готуються вони легко та просто — ціни їм немає!
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом брускетів "Цезар", які виходять надзвичайно смачними. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ann_.food".
Як приготувати брускети "Цезар"
Інгредієнти:
- багет;
- листя салату;
- соус "Цезар";
- куряче філе;
- чері;
- сир твердий витриманий;
- олія для смаження;
- спеції;
Спосіб приготування:
1.Філе замаринувати у спеціях (паприка, сіль і прованські трави).
2.Підсмажити на сковорідці.
3.Готове філе нарізати на невеличкі шматочки.
4.Багет нарізати та обсмажити за допомогою олії на сковорідці або в духовці.
5. Багет змастити соусом.
6. Викласти листя салату, філе, додати помідори чері.
7. Полити соус сіточкою і посипати щедро тертим сиром.