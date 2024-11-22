Не только салат: приготовьте изысканные брускеты "Цезарь" (видео)
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Готовятся просто и легко
Быстрые закуски вроде бутербродов с селедкой, лимоном и киви не стыдно подать к праздничному столу или просто к ужину. А если они готовятся легко и просто — цены им нет!
Сегодня мы хотим поделиться рецептом брускетов "Цезарь", которые получаются очень вкусными. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "ann_.food".
Как приготовить брускеты "Цезарь"
Ингредиенты:
- багет;
- листья салата;
- соус "Цезарь";
- куриное филе;
- черри;
- сыр твердый;
- масло для жарки;
- специи;
Способ приготовления:
1.Филе замариновать в специях (паприка, соль и прованские травы).
2.Поджарить на сковороде.
3.Готовое филе порезать на маленькие кусочки.
4.Багет нарезать и обжарить с помощью масла на сковороде или в духовке.
5. Багет смазать соусом.
6. Выложить листья салата, филе, добавить помидоры черри.
7. Полить соус сеточкой и посыпать щедро тертым сыром.