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Не только салат: приготовьте изысканные брускеты "Цезарь" (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Эффектно смотрятся на столе
Эффектно смотрятся на столе. Фото ru.freepik.com

Готовятся просто и легко

Быстрые закуски вроде бутербродов с селедкой, лимоном и киви не стыдно подать к праздничному столу или просто к ужину. А если они готовятся легко и просто — цены им нет!

Сегодня мы хотим поделиться рецептом брускетов "Цезарь", которые получаются очень вкусными. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить брускеты "Цезарь"

Ингредиенты:

  • багет;
  • листья салата;
  • соус "Цезарь";
  • куриное филе;
  • черри;
  • сыр твердый;
  • масло для жарки;
  • специи;

Способ приготовления:

1.Филе замариновать в специях (паприка, соль и прованские травы).

2.Поджарить на сковороде.

3.Готовое филе порезать на маленькие кусочки.

4.Багет нарезать и обжарить с помощью масла на сковороде или в духовке.

5. Багет смазать соусом.

6. Выложить листья салата, филе, добавить помидоры черри.

7. Полить соус сеточкой и посыпать щедро тертым сыром.

Теги:
#Закуска #Цезарь #Готовим дома