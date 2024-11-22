Не только салат: приготовьте изысканные брускеты "Цезарь" (видео)

Готовятся просто и легко

Быстрые закуски вроде бутербродов с селедкой, лимоном и киви не стыдно подать к праздничному столу или просто к ужину. А если они готовятся легко и просто — цены им нет!

Сегодня мы хотим поделиться рецептом брускетов "Цезарь", которые получаются очень вкусными. А рецепт опубликовали на Instagram-странице "ann_.food".

Как приготовить брускеты "Цезарь"

Ингредиенты:

багет;

листья салата;

соус "Цезарь";

куриное филе;

черри;

сыр твердый;

масло для жарки;

специи;

Способ приготовления:

1.Филе замариновать в специях (паприка, соль и прованские травы).

2.Поджарить на сковороде.

3.Готовое филе порезать на маленькие кусочки.

4.Багет нарезать и обжарить с помощью масла на сковороде или в духовке.

5. Багет смазать соусом.

6. Выложить листья салата, филе, добавить помидоры черри.

7. Полить соус сеточкой и посыпать щедро тертым сыром.