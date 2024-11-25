Цей десерт підкорив соцмережі: як приготувати повітряні ласощі з хурми (відео)

Приготуєте на раз-два

Хурма є популярним корисним сезонним фруктом. Її не лише їдять просто так, але й готують салати та різноманітні десерти.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати десерт з хурми, який уже підкорив соцмережі. А опублікували його Instagram-сторінці "yummy.lera".

Як приготувати десерт з хурми

Інгредієнти:

хурма – 3 шт.;

какао — 20-30 г;

мед – 2-3 ст. л.;

молоко – 400 мл;

Спосіб приготування:

1.Мʼякоть хурми вийняти.

2.Додати какао, мед, холодне молоко та ретельно перебити блендером.

3.Розлити масу по формах/склянках і прибрати у холодильник на декілька годин або на ніч.

4.Прикрасити та подати до столу.