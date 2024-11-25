Цей десерт підкорив соцмережі: як приготувати повітряні ласощі з хурми (відео)
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Приготуєте на раз-два
Хурма є популярним корисним сезонним фруктом. Її не лише їдять просто так, але й готують салати та різноманітні десерти.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати десерт з хурми, який уже підкорив соцмережі. А опублікували його Instagram-сторінці "yummy.lera".
Як приготувати десерт з хурми
Інгредієнти:
- хурма – 3 шт.;
- какао — 20-30 г;
- мед – 2-3 ст. л.;
- молоко – 400 мл;
Спосіб приготування:
1.Мʼякоть хурми вийняти.
2.Додати какао, мед, холодне молоко та ретельно перебити блендером.
3.Розлити масу по формах/склянках і прибрати у холодильник на декілька годин або на ніч.
4.Прикрасити та подати до столу.