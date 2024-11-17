Простий десерт родом із дитинства: цю смакоту ви приготуєте за лічені хвилини (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чорнослив, фарширований горішками, під вершковим кремом
Десерти не обов’язково повинні бути складними і забирати у вас багато часу. Ми розповідали, як приготувати дуже смачні цукати із гарбуза. Тепер ділимось рецептом апетитного десерту, який багато хто пам’ятає ще з дитинства — смачний чорнослив, фарширований горіхами, під ніжним вершковим кремом.
Цю смакоту і справді можна приготувати за лічені хвилини. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком alinaumami.
Інгредієнти:
- чорнослив
- горіхи
- вершки 30% або сметана
- цукрова пудра
- какао/шоколад
Спосіб приготування:
- Горіхи чистимо від лушпиння. Беремо красивий чорнослив та фаршируємо його горіхами. Паралельно перевіряємо, чи там випадково не залишилось кілька кісточок.
- Жирні вершки або сметану збиваємо у крем. Додаємо цукрову пудру та ще раз збиваємо.
- Викладаємо десерт. В один шар на пласкій тарілці розміщуємо чорнослив, нафарширований горіхами.
- Наверх щедрим шаром викладаємо крем. Присипаємо десерт какао — для цього зручно використовувати ситечко.
Цей десерт точно вам сподобається, якщо ви любите смак чорносливу. Також ми розповідали, як приготувати домашній шоколадний тортик.