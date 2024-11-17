Простий десерт родом із дитинства: цю смакоту ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Чорнослив, фарширований горішками, під вершковим кремом

Десерти не обов’язково повинні бути складними і забирати у вас багато часу. Ми розповідали, як приготувати дуже смачні цукати із гарбуза. Тепер ділимось рецептом апетитного десерту, який багато хто пам’ятає ще з дитинства — смачний чорнослив, фарширований горіхами, під ніжним вершковим кремом.

Цю смакоту і справді можна приготувати за лічені хвилини. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком alinaumami.

Інгредієнти:

чорнослив

горіхи

вершки 30% або сметана

цукрова пудра

какао/шоколад

Спосіб приготування:

Горіхи чистимо від лушпиння. Беремо красивий чорнослив та фаршируємо його горіхами. Паралельно перевіряємо, чи там випадково не залишилось кілька кісточок. Жирні вершки або сметану збиваємо у крем. Додаємо цукрову пудру та ще раз збиваємо. Викладаємо десерт. В один шар на пласкій тарілці розміщуємо чорнослив, нафарширований горіхами. Наверх щедрим шаром викладаємо крем. Присипаємо десерт какао — для цього зручно використовувати ситечко.

Цей десерт точно вам сподобається, якщо ви любите смак чорносливу. Також ми розповідали, як приготувати домашній шоколадний тортик.