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Простий десерт родом із дитинства: цю смакоту ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Дума
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Цей десерт максимально простий та вдалий
Цей десерт максимально простий та вдалий. Фото Скриншот з відео

Чорнослив, фарширований горішками, під вершковим кремом

Десерти не обов’язково повинні бути складними і забирати у вас багато часу. Ми розповідали, як приготувати дуже смачні цукати із гарбуза. Тепер ділимось рецептом апетитного десерту, який багато хто пам’ятає ще з дитинства — смачний чорнослив, фарширований горіхами, під ніжним вершковим кремом.

Цю смакоту і справді можна приготувати за лічені хвилини. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком alinaumami.

Інгредієнти:

  • чорнослив
  • горіхи
  • вершки 30% або сметана
  • цукрова пудра
  • какао/шоколад

Спосіб приготування:

  1. Горіхи чистимо від лушпиння. Беремо красивий чорнослив та фаршируємо його горіхами. Паралельно перевіряємо, чи там випадково не залишилось кілька кісточок.
  2. Жирні вершки або сметану збиваємо у крем. Додаємо цукрову пудру та ще раз збиваємо.
  3. Викладаємо десерт. В один шар на пласкій тарілці розміщуємо чорнослив, нафарширований горіхами.
  4. Наверх щедрим шаром викладаємо крем. Присипаємо десерт какао — для цього зручно використовувати ситечко.

Цей десерт точно вам сподобається, якщо ви любите смак чорносливу. Також ми розповідали, як приготувати домашній шоколадний тортик.

Теги:
#Рецепт #Горіхи #Чорнослив #Десерт