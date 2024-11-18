Без борошна та не вимагає запікання: рецепт смачного десерту з хурмою (відео)

Дуже сподобається ласунам

Раніше ми ділилися рецептом ніжного сирного десерту з хурмою. Тепер пропонуємо спробувати ще один варіант десерту з цим соковитим фруктом – цього разу у поєднанні з какао. Шоколадний десерт з хурмою — це легкий, ароматний пудинг, який прикрасить ваш стіл і порадує ласунів.

У цьому рецепті хурма гармонійно доповнює насичений смак какао, а мед додає солодкості без зайвого цукру. Готувати такий десерт просто, а для прикраси можна додати кокосову стружку, чиа або горіхи, щоб зробити його ще більш апетитним.

Інгредієнти:

Стигла велика хурма — 2 шт.;

Какао – 1 ст. л. з гіркою;

Мед — 1-2 ст. л. на смак;

Молоко – 200 мл.;

Стружка кокосу та горіхи для прикраси.

Спосіб приготування:

1. Інгредієнти попередньо охолоджуємо. За допомогою блендера подрібнюємо та змішуємо хурму, какао, мед та молоко.

2. Відразу розливаємо за формами.

3. Прикрашаємо десерт стружкою кокоса, горішками, насінням чіа, бананом або іншими продуктами на свій смак.

2. Даємо постояти у холодильнику до застигання. Залежно від сорту хурми пудинг може бути готовий буквально через 30 хвилин, а може знадобитись 2-3 години для застигання.

Блогер valeria.matrokhina наочно показала, як готувати цей десерт.