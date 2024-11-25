Укр

Этот десерт покорил соцсети: как приготовить воздушное лакомство из хурмы (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Вкусный и полезный десерт
Вкусный и полезный десерт. Фото ru.freepik.com

Приготовите на раз-два

Хурма является популярным сезонным полезным фруктом. Ее не только едят просто так, но и готовят салаты и всевозможные десерты.

Сегодня мы хотим предложить приготовить десерт из хурмы, который уже покорил соцсети. А опубликовали его Instagram-странице "yummy.lera".

Как приготовить десерт из хурмы

Ингредиенты:

  • хурма – 3 шт.;
  • какао — 20-30 г;
  • мед – 2-3 ст. л.;
  • молоко – 400 мл;

Способ приготовления:

1. Мякоть хурмы вынуть.

2.Добавить какао, мед, холодное молоко и тщательно перебить блендером.

3. Разлить массу по формам/стаканам и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.

4.Украсить и подать на стол.

Теги:
#Хурма #Десерт #Готовим дома