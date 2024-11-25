Этот десерт покорил соцсети: как приготовить воздушное лакомство из хурмы (видео)
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Приготовите на раз-два
Хурма является популярным сезонным полезным фруктом. Ее не только едят просто так, но и готовят салаты и всевозможные десерты.
Сегодня мы хотим предложить приготовить десерт из хурмы, который уже покорил соцсети. А опубликовали его Instagram-странице "yummy.lera".
Как приготовить десерт из хурмы
Ингредиенты:
- хурма – 3 шт.;
- какао — 20-30 г;
- мед – 2-3 ст. л.;
- молоко – 400 мл;
Способ приготовления:
1. Мякоть хурмы вынуть.
2.Добавить какао, мед, холодное молоко и тщательно перебить блендером.
3. Разлить массу по формам/стаканам и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.
4.Украсить и подать на стол.