Додайте цей продукт до крабового салату — і він заграє новими барвами: як змінити смак звичної страви (відео)

Для святкового столу та для повсякденного

Салат з крабовими паличками хоч раз готував або їв кожен. Це не лише смачна та проста у приготуванні страва, але й дуже ситна.

Крабовий салат можна зробити ще ситнішим, додавши до нього простий інгредієнт. Йдеться про рис, інформують на Instagram-сторінці "lehko_gotuvaty".

Як приготувати салат з крабовими паличками та рисом

Інгредієнти:

крабові палички — 250 г;

огірки свіжі — 1 шт.;

яйця відварені — 4 шт.;

рис відварений — 150 г;

консервована кукурудза — 1 банка;

зелена цибуля;

сіль, перець за смаком;

майонез;

Спосіб приготування:

1.Яйця відварити.

2.Крабові палички нарізати кубиками.

3.Огірок нарізати кубиками.

4.Змішати інгредієнти, додати кукурудзу.

5.Рис відварити, додати до салату.

6.Яйця нарізати кубиками, додати до інших інгредієнтів.

7.Зелену цибулю подрібнити, додати до салату.

8.Посолити, поперчити, заправити майонезом, перемішати.