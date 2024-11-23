Для найсмачнішого салату потрібно всього чотири продукти: як приготувати смакоту (відео)

Як приготувати дуже смачний салат з крабовими паличками

Прості салати — чудовий спосіб потішити себе та близьких смачненьким. Ми розповідали, як приготувати закуску "Зимова окрошка". Тепер ділимось рецептом дуже простого рецепту салату з крабових паличок.

Все, що потрібно для приготування — це яйця, крабові палички, кукурудза та майонез. Приготувати його можна дуже легко і надзвичайно швидко. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Таїса Возна на своєму ютуб-каналі.

Інгредієнти:

Яйця

Консервована кукурудза

Крабові палички

Майонез

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо накруто. Можна зробити це заздалегідь — тоді все приготування займе всього кілька хвилин. Яйця чистимо від шкаралупи та нарізаємо кубиками. Одразу перекладаємо в миску, в якій будемо замішувати наш салат. Кукурудзу відкидаємо на сито. Коли стече вся рідина, перекладаємо її в миску для яєць. Крабові палички нарізаємо кубиками і теж перекладаємо. Залишиться лише заправити салат майонезом та ретельно перемішати. Навіть солити не треба — адже всі продукти, крім яєць, уже солоні.

Це надзвичайно смачно, ще й готувати салат дуже просто. Також ми розповідали, як приготувати простий перекус — сосиски в лаваші.