Для найсмачнішого салату потрібно всього чотири продукти: як приготувати смакоту (відео)
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Як приготувати дуже смачний салат з крабовими паличками
Прості салати — чудовий спосіб потішити себе та близьких смачненьким. Ми розповідали, як приготувати закуску "Зимова окрошка". Тепер ділимось рецептом дуже простого рецепту салату з крабових паличок.
Все, що потрібно для приготування — це яйця, крабові палички, кукурудза та майонез. Приготувати його можна дуже легко і надзвичайно швидко. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Таїса Возна на своєму ютуб-каналі.
Інгредієнти:
- Яйця
- Консервована кукурудза
- Крабові палички
- Майонез
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо накруто. Можна зробити це заздалегідь — тоді все приготування займе всього кілька хвилин.
- Яйця чистимо від шкаралупи та нарізаємо кубиками. Одразу перекладаємо в миску, в якій будемо замішувати наш салат.
- Кукурудзу відкидаємо на сито. Коли стече вся рідина, перекладаємо її в миску для яєць.
- Крабові палички нарізаємо кубиками і теж перекладаємо. Залишиться лише заправити салат майонезом та ретельно перемішати. Навіть солити не треба — адже всі продукти, крім яєць, уже солоні.
Це надзвичайно смачно, ще й готувати салат дуже просто. Також ми розповідали, як приготувати простий перекус — сосиски в лаваші.