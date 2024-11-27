Добавьте этот продукт в крабовый салат — и он заигрывает новыми красками: как изменить вкус привычного блюда (видео)

Для праздничного стола и для повседневного

Салат с крабовыми палочками хоть раз готовил или ел каждый. Это не только вкусное и простое в приготовлении блюдо, но и очень сытное.

Крабовый салат можно сделать еще более сытным, добавив к нему простой ингредиент. Речь идет о чертах, информирующих на Instagram-странице "lehko_gotuvaty".

Как приготовить салат с крабовыми палочками и рисом

Ингредиенты:

крабовые палочки — 250 г;

огурцы свежие – 1 шт.;

яйца отварные – 4 шт.;

рис отварной – 150 г;

консервированная кукуруза — 1 банка;

зеленый лук;

соль, перец по вкусу;

майонез;

Способ приготовления:

1.Яйца отварить.

2.Крабовые палочки нарезать кубиками.

3.Огурец нарезать кубиками.

4.Смешать ингредиенты, добавить кукурузу.

5.Рис отварить, добавить в салат.

6.Яйца нарезать кубиками, добавить к другим ингредиентам.

7.Зеленый лук измельчить, добавить в салат.

8.Посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать.