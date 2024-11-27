Добавьте этот продукт в крабовый салат — и он заигрывает новыми красками: как изменить вкус привычного блюда (видео)
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Для праздничного стола и для повседневного
Салат с крабовыми палочками хоть раз готовил или ел каждый. Это не только вкусное и простое в приготовлении блюдо, но и очень сытное.
Крабовый салат можно сделать еще более сытным, добавив к нему простой ингредиент. Речь идет о чертах, информирующих на Instagram-странице "lehko_gotuvaty".
Как приготовить салат с крабовыми палочками и рисом
Ингредиенты:
- крабовые палочки — 250 г;
- огурцы свежие – 1 шт.;
- яйца отварные – 4 шт.;
- рис отварной – 150 г;
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- зеленый лук;
- соль, перец по вкусу;
- майонез;
Способ приготовления:
1.Яйца отварить.
2.Крабовые палочки нарезать кубиками.
3.Огурец нарезать кубиками.
4.Смешать ингредиенты, добавить кукурузу.
5.Рис отварить, добавить в салат.
6.Яйца нарезать кубиками, добавить к другим ингредиентам.
7.Зеленый лук измельчить, добавить в салат.
8.Посолить, поперчить, заправить майонезом, перемешать.