Вишуканий і ситний салат з ананасом: гості не залишать жодної ложки
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Рецепт салату дуже простий
Якщо ви шукаєте рецепт поживної страви з незвичайним смаком, то вам може прийтись до смаку салат з ананасом. Цей рецепт завоював популярність завдяки своєму унікальному поєднанню інгредієнтів, що створюють гармонійний баланс смаків. Солодкувато-кислуватий ананас надає страві свіжості та оригінальності, а його поєднання з куркою, сиром і грибами стає справжнім кулінарним відкриттям. Це страва, яка не залишить байдужими ні любителів класичних салатів, ні тих, хто шукає нові гастрономічні ідеї.
Блогерка nisenitnitsia_ поділилась своїм способом приготування цієї смакоти.
Інгредієнти:
- печериці 500 г;
- куряче філе 2 шт.;
- сир 200 г;
- ананас консервований 1 банка;
- сіль, перець;
- майонез.
Спосіб приготування:
- Гриби нарізаємо і відправляємо смажитись на пательні. Солимо.
- Сир натираємо на крупній тертці.
- Куряче філе відварюємо до готовності та нарізваємо кубиками.
- Додаємо до курки з сиром смажені гриби, консервований ананас шматочками і заправляємо майонезом.
- Солимо, перчимо до свого смаку і можна куштувати.
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