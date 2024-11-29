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Вишуканий і ситний салат з ананасом: гості не залишать жодної ложки

Автор
Наталя Граковська
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Можна готувати на святковий стіл
Можна готувати на святковий стіл. Фото Колаж "Телеграфу"

Рецепт салату дуже простий

Якщо ви шукаєте рецепт поживної страви з незвичайним смаком, то вам може прийтись до смаку салат з ананасом. Цей рецепт завоював популярність завдяки своєму унікальному поєднанню інгредієнтів, що створюють гармонійний баланс смаків. Солодкувато-кислуватий ананас надає страві свіжості та оригінальності, а його поєднання з куркою, сиром і грибами стає справжнім кулінарним відкриттям. Це страва, яка не залишить байдужими ні любителів класичних салатів, ні тих, хто шукає нові гастрономічні ідеї.

Блогерка nisenitnitsia_ поділилась своїм способом приготування цієї смакоти.

Інгредієнти:

  • печериці 500 г;
  • куряче філе 2 шт.;
  • сир 200 г;
  • ананас консервований 1 банка;
  • сіль, перець;
  • майонез.

Спосіб приготування:

  1. Гриби нарізаємо і відправляємо смажитись на пательні. Солимо.
  2. Сир натираємо на крупній тертці.
  3. Куряче філе відварюємо до готовності та нарізваємо кубиками.
  4. Додаємо до курки з сиром смажені гриби, консервований ананас шматочками і заправляємо майонезом.
  5. Солимо, перчимо до свого смаку і можна куштувати.

Раніше ми розповідали, що приготувати замість "Олів’є". Салат з язика та зеленого горшка виходить дуже смачний і не поступається популярній страві.

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#Рецепти #Салат #Ананас #Готуємо вдома